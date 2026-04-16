прогноз на матч турнира в Штутгарте, ставка за 2.39

Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Линды Носковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Носкова — Свитолина с коэффициентом для ставки за 2.39.

Носкова

Линда в первом круге одержала волевую победу над 37-летней китаянкой Шуай Чжан.

Чешская теннисистка неудачно провела первый сет, но в итоге совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:4.

Во втором раунде Носкова разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:1, 6:1.

Победная серия Носковой теперь составляет четыре матча. На прошлой неделе она обыграла швейцарок Викторию Голубич и Белинду Бенчич в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В текущем сезоне Линда провела 19 матчей. Сейчас у нее 13 побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Носковой в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Свитолина

Элина попала в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть лишь один матч.

В среду украинская теннисистка разгромила немку Еву Лис.

Этот матч больше напоминал тренировку для Свитолиной, которая отдала сопернице лишь один гейм — 6:1, 6:0.

В этом году Свитолина провела уже 27 матчей. На этом отрезке у нее 22 победы и пять поражений.

В январе 31-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира в Окленде и дошла до полуфинала на Australian Open.

В феврале Элина остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Абу-Даби, проиграв в решающем матче Джессике Пегуле.

В прошлом месяце Свитолина дошла до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Эту неделю она проводит в статусе седьмой ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 2.33, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: Элина ранее ни разу не обыгрывала Линду. В 2024-м украинка из-за травмы не смогла завершить матч против чешки в четвертом круге Australian Open, а также проиграла ей на харде в Монтеррее.

Несмотря на это, считаем, что Свитолина в предстоящем матче подтвердит статус фаворитки. Надо признать, что она чересчур хорошо играет в этом году.

2.39 Победа Свитолиной в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.39.