«Торпедо» разберётся с «КАМАЗом», «Сочи» и «Кальяри» устоят в своих матчах

В этом экспресс проанализируем встречи российской Первой лиги и РПЛ, а также Серии А. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 17 апреля с коэффициентом для ставки за 4.04.

«Торпедо» — «КАМАЗ»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Московское «Торпедо» во время зимней паузы, когда оно находилось рядом с зоной вылета, обозначило свои амбиции — постараться уже в этом сезоне дотянуться до зоны стыков и попытаться через них пробиться в РПЛ.

Сейчас от 4‑го места команду Олега Кононова отделяют 10 очков за 6 туров до конца чемпионата. Шансов мало, но «Торпедо» точно не сдастся, да и зимой был почти полностью перетасован состав — в перспективе выхода в элитный дивизион. Деньги и возможности у автозаводцев для этого есть.

В отличие от «Торпедо», амбиции у «КАМАЗа» более приземлённые. Команда даже не собирается выходить в РПЛ, а её устраивает роль середняка Первой лиги. Для игры на более высоком уровне у челнинцев нет ни денег, ни стадиона, да и Татарстану не нужна ещё одна команда там.

Поэтому команда Антона Хазова занимается поиском, раскруткой и последующей перепродажей молодых футболистов, что у неё отлично получается на протяжении уже нескольких сезонов, начиная с Ахметзянова. Три последних матча «КАМАЗ» завершил вничью с одинаковым счётом 0:0.

Наш прогноз: победа «Торпедо» с форой 0 за 1,45.

«Ростов» — «Сочи»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

В прошлом туре «Ростов» смог отнять очки у московского «Спартака» (1:1). Игра получилась равной, и ничья там была абсолютно заслуженной. Ранее была гостевая победа над конкурентом в борьбе за выживание — «Пари НН» (1:0). Эти успехи позволили команде Джонатана Альбе немного спокойнее вздохнуть в ближайших турах.

Прогнозы и ставки на футбол

Вокруг «Ростова» сейчас много разговоров о том, что у команды нехватка денег, последует распродажа ведущих футболистов, но в любом случае она доиграет сезон, и с ней никому не будет просто. Пусть игра ростовчан не поражает воображение и она действует чересчур прагматично, там есть свой почерк.

«Сочи» сотворил сенсацию в прошлом туре, выиграв в гостях у ЦСКА со счётом 1:0. Вообще, игра дружины Игоря Осинькина в последних турах оставляет неплохое впечатление, но очень хромает реализация, и часто вылезают ошибки в обороне.

Тем удивительнее разговоры о его возможном увольнении и назначении иностранного специалиста. Как будто «Сочи» мало было Роберто Морено, от работы которого до сих пор клуб не может оправиться. В составе «Ростова» не будет основного голкипера Ятимова, что увеличит шансы гостей. Что «Сочи» даст бой, вопросов почти нет.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,59.

«Интер» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Яркая победа над «Комо» (4:3) в прошлом туре чемпионата Италии и осечки ближайших конкурентов позволили «Интеру» ещё больше приблизиться к завоеванию чемпионского титула. Сейчас отрыв от «Наполи» составляет 9 очков за 6 туров до конца — растерять такое преимущество будет почти невозможно.

«Интер» провёл две очень яркие игры против «Комо» и «Ромы» (5:2), но настроиться на «Кальяри» будет намного сложнее. Тем более, снова вряд ли выйдет Лаутаро Мартинес, у которого рецидив. Пусть и снова блистает Маркюс Тюрам, но «нерадзурри» с аргентинцем намного опаснее.

После небольшого спада «Кальяри», похоже, снова набирает обороты на финише сезона. В последнем туре в очном поединке был переигран конкурент — «Кремонезе» — со счётом 1:0. Игра получилась очень эмоциональной, а решающий мяч забил Себа Эспозито — старший брат Пио Эспозито.

Он по‑прежнему принадлежит «Интеру», хотя и давно скитается по арендам, поэтому для него эта встреча будет вдвойне принципиальнее, учитывая предстоящее омоложение хозяев. Да и забил старший Эспозито уже 6 голов, тогда как у младшего — пять. Есть ещё и Палестра — один из самых ярких игроков Серии А. «Интер» хочет его подписать летом. Вряд ли стоит ждать разгрома «Кальяри», который при Пизакане играет очень стильно.

Наш прогноз: победа «Кальяри» с форой +2 за 1,75.

4.04 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,04.