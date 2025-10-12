Гауфф обыграет Пегулу в финале «тысячника» в Ухане?

прогноз на финал турнира в Ухане, ставка за 2.38

Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула встретятся в финале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 13:30 мск.

Пегула

Джессика седьмой раз в карьере сыграет в финале «тысячника».

Ранее в этом году она дошла до этой стадии в Майами, где уступила Арине Соболенко.

На этом турнире американке тоже пришлось играть против первой ракетки мира.

Пегула одержала волевую победу над Соболенко в 1/2 финала — 2:6, 6:4, 7:6. Во втором сете при счете 5:3 белоруска не смогла подать на матч.

Для выхода в финала Джессике, которая попала в число первых восьми сеяных, надо было выиграть четыре матча.

В первом она одержала победу над соотечественницей Хэйли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6.

После этого Пегула обыграла россиянку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале 31-летняя теннисистка совершила камбэк в матче против чешки Катерины Синяковой — 2:6, 6:0, 6:3.

Пегула провела восемь трехсетовых матчей подряд.

Гауфф

Кори третий раз в этом году вышла в финал на уровне WTA 1000.

В мае американка добралась до финала на грунтовых «тысячниках» в Мадриде и Риме. В первом случае она уступила в решающем матче Арине Соболенко, а во втором — Жасмин Паолини.

На текущем турнире Гауфф пока не отдала ни одного сета.

В первом матче она разгромила японку Моюку Утидзтму — 6:1, 6:0.

В 1/8 финала соперницей Гауфф была китаянка Шуай Чжан (6:3, 6:2), а в четвертьфинале — немка Лаура Зигемунд (6:3, 6:0).

В полуфинале Кори на удивление спокойно разобралась с итальянкой Жасмин Паолини (6:4, 6:3), которая перед этим разгромила Игу Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.43, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: Джессика ведет 4-2 в противостоянии с Кори, но их предыдущая встреча, которая состоялась, в конце прошлого сезона на Итоговом турнире, завершилась победой Гауфф со счетом 6:3, 6:2.

Здесь сложно искать какую-либо логику, но мы рискнем предположить, что Гауфф снова обыграет соотечественницу. Кори наверняка постарается навязать сопернице вязкую, утомительную игру. Для Пегулы, которая за две недели провела уже 24 сета, это может стать серьезной проблемой.

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов больше 19,5 за 2.38.