Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. Матч пройдет 11 октября, начало — в 14:00 мск.

Медведев

Даниил впервые с 2019 года дошел в Шанхае до полуфинала.

К слову, шесть лет назад россиянин стал победителем китайского «тысячника», выиграв в финале у Саши Зверева.

На текущем турнире Медведев проиграл пока отдал лишь один сет.

В первом матче он одержал убедительную победу над Далибором Сврчиной — 6:1, 6:1. Даниил впервые с 2023 года отдал сопернику лишь два гейма.

В третьем раунде Медведев выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 6:3, 7:6.

Одним из главных событий стала его победа над Лернером Тьеном в 1/8 финала — 7:6, 6:7, 6:4.

На прошлой неделе Медведев не смог завершить матч против американца в полуфинале турнира в Пекине. Ему пришлось сняться в третьем сете из-за сильнейших судорог. При этом во второй партии при счете 5:3 он не подал на матч.

В четвертьфинале Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минора — 6:4, 6:4.

Риндеркнеш

Артур впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

До сих пор его лучшим результатом на этом уровне был третий круг.

На текущем турнире Риндеркнеш преподнес уже три сенсации.

В третьем круге француз одержал волевую победу над Сашей Зверевым — 4:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала соперником 30-летнего теннисиста был чех Иржи Легечка — 6:3, 7:5.

В четвертьфинале Риндеркнеш остановил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.

В первом круге Риндеркнеш встречался с сербом Алексом Микельсеном, который не смог завершить матч из-за травмы, а во втором он обыграл американца Алекса Микельсена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.34, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: да, француз действительно проводит лучший турнир в карьере, но дело в том, что Даниил тоже в полном порядке. Более того, россиянин снова демонстрирует свой фирменный теннис. Риндеркнешу будет очень тяжело в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.96.