В субботу, 11 октября, Даниил Медведев сыграет с Артуром Риндеркнешем в рамках полуфинала мужского теннисного турнира в Шанхае. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14:35 30:30. Медведев вошел в корт и сильно пробил с форхенда по диагонали.

14:34 15:30. Ошибка Даниила- ударил в аут.

14:33 15:15. Классный прием Риндеркнеша на вылет.

14:32 15:0. С эйса начинает гейм на подаче Медведев.

14:31 3:2! Артур Риндеркнеш выходит из-под давления и берет свою подачу благодаря трем мощнейшим первым мячам.

14:28 40:AD. Брейк-поинт у Медведева!

14:27 30:30. Срывается мяч с ракетки у Даниила и летит в аут.

14:26 15:30. Риндеркнеш один мяч отыгрывает благодаря сильной подаче.

14:25 0:30. Неудачный выход к сетке от француза и его подача вновь под угрозой.

14:24 3:1! Даниил Медведев отрывает от соперника в первом сете на два очка.

14:23 40:30. По одному хорошему розыгрышу взяли оппоненты.

14:22 30:15. Прекрасный удар с бэкхенда по диагонали от Даниила.

14:22 15:15. Долгая перестрелка с задней линии завершилась успехом россиянина.

14:20 0:15. Проходит укороченный у Артура и Медведев теряет первое очко в этом гейме.

14:18 2:1! С первой же попытки Даниил Медведев делает брейк.

14:17 0:40. Тройной брейк-поинт у Медведева.

14:16 0:30. Медведев активно принимает и попадает в корт. Подвисла подача француза.

14:16 1:1! Даниил Медведев сравнивает счет в первом сете.

14:15 40:30. По одной невынужденной допустили соперники.

14:14 30:15. У российского теннисиста проходит первая подача через центр.

14:13 15:15. В сетку пробивает француз с приема!

14:12 0:15. С двойной ошибки начинает Медведев.

14:11 0:1! Артур Риндеркнеш под ноль берет свою подачу!

14:10 40:0. Мощный удар с бэкхенда по линии от француза прошел великолепно.

14:10 30:0. Две классные подачи Риндеркнеша и завершение вторыми ударами.

14:10 Матч Медведев — Риндеркнеш стартовал! Первым на подачу выходит французский теннисист!

До матча

14:06 Теннисисты отправляются на разминку, матч начнется через минут пять.

14:05 Судья проводит жеребьевку подачи! Даниил Медведев и Артур Риндеркнеш делают предматчевое фото!

14:00 Теннисисты появляются на корте под аплодисменты местной публики!

13:55 Ориентировочное время начала матча 14:05 МСК. Теннисисты уже готовятся к выходу на корт. Пока они разминаются в подтрибунном помещении.

13:45 Сегодняшний матч пройдет в Шанхае на стадионе «Qizhong Forest Sports City Arena». Покрытие корта — хард.

13:35 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала мужского теннисного турнира в Шанхае (Китай) между Даниилом Медведевым и Артуром Риндеркнешем. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Даниил Медведев

Медведев уже однажды выигрывал титул в Шанхае, правда было это в 2019-м году. Нынешний сезон для россиянина складывается не лучшим образом и он мечтает поскорее вернуться в ТОП-10 мирового рейтинга, а для этого нужно побеждать в данном турнире. На харде статистика у Даниила следующая: 20 побед и 11 поражений.

На пути к полуфиналу шанхайского турнира Медведев обыграл четырех соперников, отдав им только одну парти. В последней игре (в четвертьфинале) Даниил не оставил шансов австралийцу Алексу Де Минору, победив его в двух сетах (6:4, 6:4).

Артур Риндеркнеш

Риндеркнеш дважды до этого принимал участие в шанхайском турнире, но вылетал в первых двух раундах. В нынешнем сезоне на хардовом покрытии у француза дела идут не лучшим образом, он проигрывает больше, чем побеждает (13:14). Очевидно, что это покрытие для него не подходит, а нынешний дальний проход скорее исключение из правил.

Артур проиграл всего один сет на пути к полуфиналу, было это в противостоянии с Александром Зверевым. В своем последнем матче Риндеркнеш уверенно обыграл канадца Феликса Оже-Алияссима со счетом 2:0 (6:3, 6:4)

Личные встречи

Даниил Медведев и Артур Риндеркнеш до этого играли всего однажды. Было это в матче US Open 2022, тогда российский теннисист без особых проблем разобрался с соперником — 3:0 (6:2, 7:5, 6:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96