Накашима снова выиграет в стартовом матче?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.12

Американец Брэндон Накашима сыграет против поляка Камиля Майхшака во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск.

Накашима

Брэндон оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Здесь надо сразу отметить, что последний раз американец проигрывал в стартовом матче еще в конце мая, когда не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос.

С тех пор Накашима обязательно выигрывал хотя бы один матч на каждом турнире.

На прошлой неделе Накашима дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио — выиграл у Джордана Томпсона и Мартона Фучовича, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Кроме того, в сентябре Брэндон добрался до полуфинала на турнире ATP 250 в Чэнду.

Майхшак

Камиль в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Итаном Куинном — 6:3, 6:4.

Это был первый матч поляка после US Open.

На американском мэйджоре Майхшак прошел два раунда, после чего не смог завершить из-за травмы матч против швейцарца Леандро Риди.

Перед US Open Майхшак дошел до третьего круга на турнире в Уинстон-Сейлеме и выиграл домашний «челленджер» в Гродзиск-Мазовецком.

Одним из лучших результатов Майхшака в этом сезоне пока остается выход в 1/8 финала Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.46, победу Майхшака букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: скорее всего, американец пройдет в следующий раунд, но в любом случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Поляк тоже умеет удивлять.

2.12 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Накашима — Майхшак принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.12.