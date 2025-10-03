прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Итальянец Маттиа Беллуччи сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 10:30 мск.

Беллуччи

Маттиа в первом раунде одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:1.

На недавнем турнире в Токио итальянский теннисист не смог пройти квалификацию, проиграв Итану Куинну.

Лучшим результатом Беллуччи в этом году по-прежнему остается выход в полуфинал февральского «пятисотника» в Роттердаме.

Также стоит обратить внимание, что после Уимблдона, на котором он добрался до третьего раунда, Беллуччи до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

Махач

Томаш на прошлой неделе сенсационно проиграл 198-й ракетке мира Сэ Симабукуро в первом круге «пятисотника» в Токио, на котором ему надо было защищать прошлогодний полуфинал.

Это был его первый турнир после US Open, на котором он дошел до четвертого раунда.

В последнее время Махач чересчур нестабилен. Например, перед мэйджором в Нью-Йорке он не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

Махач по-прежнему находится в топ-30 во многом благодаря победе на турнире ATP 500 в Акапулько.

В прошлом году Махач дошел в Шанхае до полуфинала. В четвертьфинале он тогда обыграл Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 2.68, победу Махача букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: оба теннисиста в последнее время играют чересчур неубедительно, поэтому ставить на исход в данном случае точно нет смысла. Скорее всего, матч получится затяжным и нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.