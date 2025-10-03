прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.06

Серб Новак Джокович сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 13:30 мск.

Чилич

Марин в первом круге одержал победу над грузином Николозом Басилашвили — 6:3, 7:6.

Хорватский теннисист прервал серию из шести поражений.

После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, Чилич не выиграл ни одного матча на US Open, в Ханчжоу и Пекине.

При этом в Ханчжоу ему надо было защищать прошлогодний титул. В итоге Чилич потерял больше 200 очков и свалился в конец первой сотни рейтинга.

Прогнозы на теннис

Кроме того, несколько недель назад 37-летний Чилич проиграл два матча в Кубке Дэвиса.

В этом году у Марина пока отрицательный баланс на харде — три победы и пять поражений.

Джокович

Новак тем временем проведет первый матч после Открытого чемпионата США.

На мэйджоре в Нью-Йорке сербский теннисист дошел до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом году Джокович дошел до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема».

На уровне ATP 100 лучшим результатом Новака в этом году пока остается выход в финал турнира в Майами.

Также стоит добавить, что после Ролан Гаррос, на котором он уступил в полуфинале Яннику Синнеру, Джокович до сих пор играл только на Уимблдоне и US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Джоковича не будет проблем в предстоящем матче. На Чилича можно поставить за 7.70.

Прогноз: в прошлом году Новак тоже пропустил все сентябрьские турниры, но это не помешало ему дойти до финала в Шанхае. Восстановление и самостоятельные тренировки приносят сербу куда больше пользы, чем участие в «пятисотниках» и прочих турнирах.

В общем, считаем, что Джокович начнет шанхайский «тысячник» с убедительной победы.

К слову, Новак ведет 19-2 в противостоянии с Марином.

2.06 победа Джоковича + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Чилич — Джокович принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов меньше 20,5 за 2.06.