Сможет ли Гауфф выиграть у Лис?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.07

Немка Ева Лис сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 10:00 мск.

Лис

Ева впервые в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике».

До сих пор она ни разу не выигрывала на этом уровне больше трех матчей.

В первом раунде текущего турнира Лис разгромила 836-ю ракетку мира китаянку Руин Чжан — 6:1, 6:0.

Во втором круге она одержала победу над талантливой американкой Ивой Йович — 6:3, 4:6, 7:5.

Прогнозы на теннис

Главным сюрпризом стала победа Лис над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 1:6, 6:4.

В 1/8 финала Ева выиграла у американки Маккартни Кесслер — 4:6, 6:1, 6:2.

Гауфф

Кори попала в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ей надо было выиграть три матча.

Американка начала турнир с уверенной победы над россиянкой Камиллой Рахимовой — 6:4, 6:0.

В третьем раунде у нее был непростой матч против Лейлы Фернандес — 6:4, 4:6, 7:5.

В 1/8 финала ее соперницей была швейцарка Белинда Бенчич — 4:6, 7:6, 6:2.

Гауфф — действующая чемпионка пекинского «тысячника». В этом году она пока не выиграла ни одного турнира на харде.

На US Open Кори проиграла в четвертом круге Наоми Осаке, а на «тысячнике» в Цинциннати уступила в четвертьфинале Жасмин Паолини.

На турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллс, Майами и Монреале Гоуфф выиграла по два матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лис в этом матче можно поставить за 4.05, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: последние несколько месяцев американка играет не очень убедительно, однако мы все равно считаем, что у нее не будет больших проблем в предстоящем матче. Отсутствие у Лис большого опыта на таком уровне станет ключевым моментом.

2.07 Победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Лис — Гауфф позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф с форой по геймам (-5,5) за 2.07.