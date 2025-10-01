Андреева совершит камбэк в матче против Картал?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.06

Россиянка Мирра Андреева сыграет против британки Сонай Картал в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 06:00 мск.

Андреева

Мирра пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

В первом матче российская теннисистка разгромила китаянку Линь Чжу — 6:2, 6:2.

В следующем раунде ее соперницей была испанка Джессика Боусас-Манейро — 6:4, 6:1.

Андреева проводит первый турнир после US Open. В Нью-Йорке 18-летняя теннисистка не смогла пройти третий круг, сенсационно проиграв американке Тейлор Таунсенд.

Прогнозы на теннис

После Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала, Андреева пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

Но также стоит обратить внимание на баланс Мирры на харде в этом году — 24 победы и шесть поражений.

Картал

Сонай, в отличие от Мирры, не попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть три матча.

Ну и тут важно уточнить, что британка максимально уверенно прошла предыдущие раунды.

В стартовом матче Картал спокойно обыграла американку Алисию Паркс — 6:3, 6:2.

Во втором круге ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:3, 6:0.

В третьем раунде Картал одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 6:3, 6:2.

Картал повторила свой лучший результат на уровне WTA 1000. Весной она дошла до 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

При этом ранее в этом году она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Картал букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: хотя Мирра здорово провела недавние матчи, есть подозрение, что в предстоящей встрече будет не так легко. Соперница тоже сильно играет на текущем турнире. Рискнем предположить, что Андреева выиграет, но на этот раз не с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.06.