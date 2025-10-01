Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 15:00 мск.
Марожан
Фабиан буквально на днях играл на «пятисотнике» в Пекине, где дошел до четвертьфинала.
Прежде чем проиграть Яннику Синнеру (1:6, 5:7), венгерский теннисист победил французов Бенжаменов Бонзи и Александра Мюллера.
Марожан выиграл два матча подряд впервые после «Мастерса» в Торонто, на котором он добрался до третьего круга.
Но слабых результатов у него тоже хватает, достаточно вспомнить поражение от Юго Бланше на старте US Open.
Кроме того, в сентябре Марожан проиграл австрийцу Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвису.
Вавринка
В отличие от организаторов турниров в Токио и Пекине, в Шанхае не забыли про Стэна, предоставив ему wild card.
Эту неделю швейцарец проводит в статусе 129-й ракетки мира.
В последнее время Вавринка играл, в основном, на «челленджерах».
В сентябре 40-летний теннисист дошел до финала в Ренне и до полуфинала в Сен-Тропе.
При этом в Сен-Тропе Стэн спокойно обыграл молодых Джастина Энгеля Мартина Ландалусе.
Но также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Вавринка выиграл лишь два матча на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.41, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: Стэн способен создать интригу, но не более того. Марожан обыграет бывшую третью ракетку мира.
Рекомендуемая ставка: победа Марожана в двух сетах за 2.08.