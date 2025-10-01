Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 07:00 мск.
Ковачевич
Александр очень слабо провел недавние турниры.
При этом спад в игре американского теннисиста продолжается уже несколько месяцев, а начался он вскоре после турнира в мексиканском Лос-Кабосе, на котором он дошел до финала.
С тех пор Ковачевич выиграл лишь два матча.
Текущая серия Ковачевича составляет уже четыре матча.
На прошлой неделе он проиграл Александру Вукичу в квалификации «пятисотника» в Токио, а перед этим уступил Валантену Руайе на старте турнира в Ханчжоу.
Шан
Цзюньчэн попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В сентябре Шан не смог защитить титул в Чэнду, проиграв во втором круге Брэндону Накашиме.
Но это не единственная причина, по которой он оказался за пределами второй сотни рейтинга.
В этом году Шан до сих пор провел лишь 11 матчей (четыре победы и семь поражений).
Цзюньчэн пропустил большую часть сезона из-за травмы ноги.
На прошлой неделе 20-летний Шан проиграл французу Артуру Казо (6:0, 6:7, 5:7) в первом круге «пятисотника» в Пекине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 2.87, победу Шана букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: если китайца ничего не беспокоит, он спокойно обыграет американца, который в последнее время вообще не впечатляет.
Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.11.