прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.16

Итальянец Янник Синнер сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 09:30 мск.

Синнер

Янник в предыдущем раунде одержал победу над Теренсом Атманом. Вопреки ожиданиям, итальянцу в игре против француза понадобился дополнительный сет — 6:4, 5:7, 6:0.

После матча Синнер хвалил соперника: «У него уникальный стиль игры. Он еще и левша. Он замечательный игрок. Он сильно прибавил с тех пор, как мы играли в Цинциннати. Сегодня в третьем сете у него были судороги. Но матч второго круга был очень, очень сложным».

В первом круге Синнер одержал разгромную победу над хорватом Марином Чиличем — 6:2, 6:2.

Это был его первый матч после болезненного поражения от Карлоса Алькараса в финале US Open.

В текущем сезоне Синнер провел 44 матча, и на этом отрезке у него 39 побед и пять поражений.

В прошлом году Синнер дошел в Пекине до финала, а в 2023-м стал победителем местного турнира.

Марожан

Фабиан в первом круге одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи — 7:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был еще один представитель Франции — Александр Мюллер, который перед этим выиграл у Карена Хачанова.

Здесь Марожану тоже хватило двух сетов — 6:3, 7:6.

В Пекине венгерский теннисист прервал серию из трех поражений. Перед этим он уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, французу Юго Бланше на старте US Open и австрийцу Юрий Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

Ранее в этом году Марожан смог выиграть больше двух матчей только на грунтовом турнире в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в этом матче. На победу Марожана можно поставить за 10.75.

Прогноз: Янник признался, что немного побаивается Марожана: «Он замечательно играет, я видел его сегодняшний матч. И как он играл в первом круге тоже. У него очень высокий уровень, когда он выходит на пик. И он очень мощно играет, хорошо чувствует мяч».

Это говорит о том, что Синнер максимально сконцентрирован — венгру точно не стоит рассчитывать на недооценку со стороны соперника.

2.16 Победа Синнера с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Синнер — Марожан принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,5) за 2.16.