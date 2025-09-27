Первая ракетка России оформит путевку в третий круг?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.30

Россиянка Мирра Андреева сыграет против китаянки Чжу Линь во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 06:00 мск.

Андреева

Первая ракетка России Мирра Андреева благодаря высокому рейтингу женской теннисной ассоциации стартует со второго круга пекинского «тысячника».

Последним турниром для Мирры Андреевой стал Открытый чемпионат США. Россиянка добралась до третьего круга нью-йоркского мэйджора, обыграв Алисию Паркс из США (6:0, 6:1) и Анастасию Потапову из России (6:1, 6:3).

В третьем круге US Open Мирра Андреева уступила американке Тейлор Таунсенд (5:7, 2:6).

Прогнозы на теннис

Мирра Андреева занимает 5 место в женской теннисной ассоциации.

Чжу Линь

В первом круге пекинского тысячника Чжу Линь нанесла поражение в двух сетах японке Моюке Учижиме (6:1, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.

В победной встрече Чжу Линь допустила две двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В последних пяти встречах Чжу Линь одержала четыре победы, включая матчи в китайском Гуйяне.

В женской теннисной ассоциации Чжу Линь занимает 253 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.16, победу Чжу Линь букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: Мирра Андреева не должна испытать проблем в игре с китайской соперницей. Россиянка классом выше, как показывает практика последних встреч Андреева отдает конкуренткам от 1 до 4 геймов.

2.30 Ф2 (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.30.