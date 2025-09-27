Фучович остановит еще одного американца?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.01

Американец Брэндон Накашима сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:30 мск.

Накашима

Брэндон в первом раунде одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном.

Американец сломил сопротивление австралийца только в третьем сете — 6:7, 7:6, 6:2.

На прошлой неделе Накашима дошел до полуфинала в Ханчжоу.

На китайском турнире он выиграл у Цзюньчэна Шана и Маркоса Гирона, после чего уступил Алехандро Табило.

Интересно, что после Ролан Гаррос Накашима еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

В этом сезоне Брэндон провел на харде уже 31 матч, в которых одержал 18 побед.

Фучович

Мартон в первом круге выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 6:1, 7:5.

Этот матч подтвердил, что венгерский теннисист находится в хорошей форме.

При этом с учетом квалификации Фучович провел на этом турнире уже три матча.

В отборе он одержал уверенные победы над австрийцем Филипом Мисоличем (6:3, 6:1) и итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:2).

В столице Японии Фучович прервал серию из трех поражений.

В конце августа он проиграл Денису Шаповалову в первом круге US Open, а в сентябре уступил австрийцам Лукасу Ноймайеру и Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

Зато на неделе перед US Open Фучович выиграл турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. В финале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.80, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: судя по матчу с Тиафо, венгерский теннисист способен тормознуть еще одного американца. В последнее время Мартон демонстрирует очень солидный теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Фучовича за 2.01.