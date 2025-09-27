Американец Брэндон Накашима сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:30 мск.
Накашима
Брэндон в первом раунде одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном.
Американец сломил сопротивление австралийца только в третьем сете — 6:7, 7:6, 6:2.
На прошлой неделе Накашима дошел до полуфинала в Ханчжоу.
На китайском турнире он выиграл у Цзюньчэна Шана и Маркоса Гирона, после чего уступил Алехандро Табило.
Интересно, что после Ролан Гаррос Накашима еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.
В этом сезоне Брэндон провел на харде уже 31 матч, в которых одержал 18 побед.
Фучович
Мартон в первом круге выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 6:1, 7:5.
Этот матч подтвердил, что венгерский теннисист находится в хорошей форме.
При этом с учетом квалификации Фучович провел на этом турнире уже три матча.
В отборе он одержал уверенные победы над австрийцем Филипом Мисоличем (6:3, 6:1) и итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:2).
В столице Японии Фучович прервал серию из трех поражений.
В конце августа он проиграл Денису Шаповалову в первом круге US Open, а в сентябре уступил австрийцам Лукасу Ноймайеру и Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.
Зато на неделе перед US Open Фучович выиграл турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. В финале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.80, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: судя по матчу с Тиафо, венгерский теннисист способен тормознуть еще одного американца. В последнее время Мартон демонстрирует очень солидный теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Фучовича за 2.01.