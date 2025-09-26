прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.80

Россиянка Полина Кудерметова сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 26 сентября, начало — в 06:00 мск.

Кудерметова

2 часа и 9 минут хватило Полине Кудерметовой, чтобы пройти австралийку Мэддисон Инглис (7:5, 7:6).

В матче первого круга пекинского «тысячника» российская теннисистка смогла 7 раз подать навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

До встречи с австралийкой Полина Кудерметова не побеждала на протяжении двух матчей. На соревнованиях в Гвадалахаре 22-летняя теннисистка в первой же игре уступила канадке Марине Стакушич (6:3, 5:7, 4:6).

Полина Кудерметова занимает 76 место в женской теннисной ассоциации.

Кенин

София Кенин на турнире в Пекине стартует со второго раунда, американка миновала первый круг из-за высокого рейтинга в женской теннисной ассоциации.

Недавно Кенин выступила на соревнованиях в Сеуле, где смогла одержать всего одну победу, переиграв немку Лауру Зигемунд (2:6, 6:3, 7:5). Во втором круге американка уступила австралийке Майе Джойнт (3:6, 1:6).

В последних пяти матчах Кенин смогла выиграть лишь одну встречу, в остальных поединках потерпела фиаско: US Open, Цинциннати и Монреале.

В мировом рейтинге София Кенин занимает 26 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кенин в этом матче можно поставить за 1.44, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: София Кенин сейчас испытывает трудности с реализацией своих моментов, чем сполна может воспользоваться Полина Кудерметова, к тому же россиянка постепенно выходит из игрового кризиса и добивается приемлего результата. Наша ставка — победа Полины Кудерметовой.

Рекомендуемая ставка: Победа Кудерметовой с коэффициентом 2.80.