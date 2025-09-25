Беларуска оступится на турнире в Пекине?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.95

Беларуска Александра Саснович сыграет против Джанис Тьен из Индонезии в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 25 сентября, начало — в 06:00 мск.

Саснович

Александра Саснович вышла в основную сетку пекинского «тысячника» через квалификацию. В первой же игре отбора беларуска в двух сетах выиграла у россиянки Татьяны Прозоровой (6:4, 6:1).

В финале отора Саснович взяла вверх над теннисисткой из США Вараварой Лепченко (6:4, 6:1).

Во время матча Александра Саснович выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов.

Беларуска занимает 130 место в рейтинге WTA.

Тьен

Джанис Тьен вышла в основную сетку пекинского розыгрыша через отборочные матчи. В первой игре «тысячника» индонезийка в двух сетах переиграла итальянку Лукрецию Стефанини (6:4, 6:3).

В финале квалификации Тьен нанесла поражение болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:2, 7:6). Время встречи продолжалось 1 час 27 минут.

Теннисистка из Индонезии три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Джанис Тьен занимает 102 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Тьен в этом матче можно поставить за 1.33, победу Саснович букмекеры предлагают за 3.33.

Прогноз: Обе теннисистки примерно одного уровня, но Джанис Тьен умеет удивлять соперниц. К примеру, на турнире в Сан-Паулу индонезийка дошла до финала. Так что ставим на проход во второй круг теннисистки Тьен.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 1.95.