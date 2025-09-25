Сможет ли Давидович-Фокина пройти первый круг в Пекине?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.00

Испанец Алехандро Давидрвич-Фокина сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 11:00 мск.

Давидович-Фокина

Этот сезон можно смело назвать лучшим в карьере испанского теннисиста.

В этом году Давидович-Фокина уже трижды доходил до финала, причем во всех случаях — на харде.

Испанский теннисист остановился в шаге от титула в Делрей-Бич, Акапулько и Вашингтоне.

Кроме того, весной Давидович-Фокина добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Благодаря этим результатам летом Алехандро наконец-то дебютировал в топ-20.

Карабельи

Камило Уго в этом году провел на харде пока лишь 11 матчей.

На этом отрезке у аргентинского теннисиста четыре победы и семь поражений.

Карабельи выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей.

Латиноамериканец прошел раунд на «Мастерсе» в Цинциннати — после победы над Кеем Нисикори не смог завершить матч против Бена Шелтона.

В Торонто, на US Open и на турнире в китайском Ханчжоу Карабельи уступил в первом круге. Здесь его соперниками были Роберто Карбальес-Баэна, Томас Этчеверри и Ринки Хиджиката.

Карабельи закрепился в топ-50 благодаря успешным выступлениям на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.16, победу Карабельи букмекеры предлагают за 5.15.

Прогноз: скорее всего, Алехандро спокойно пройдет в следующий раунд. Более того, здесь может дойти и до разгрома, если испанец выйдет на корт с правильным настроем.

Победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-5,5)

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-5,5) за 2.00.