прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.26

Португалец Нуну Боржеш сыграет против японца Есукэ Ватануки в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 06:30 мск.

Ватануки

Есукэ попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Японский теннисист начал неделю в статусе 150-й ракетки мира.

Серия поражений Ватануки составляет четыре матча.

После «Мастерса» в Торонто, на котором он уступил во втором круге американцу Фрэнсису Тиафо, Ватануки не прошел квалификацию в Цинциннати и на US Open, а также проиграл соотечественнику Рио Нагучи в первом раунде «челленджера» в Шанхае.

Лучшим результатом Есукэ в этом сезоне пока остается сенсационный выход в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

На американском «Мастерсе» Ватануки, прежде чем уступить Таллону Грикспору, выиграл у Александра Бублика, Томаша Махача и Тиафо.

Боржеш

Нуну в этом месяце провел пока лишь два матча.

Ранее в сентябре португальский теннисист проиграл перуанцам Гонсало Буэно и Игнасио Бусе в рамках Кубка Дэвиса.

После Уимблдона, на котором он уступил в третьем круге Карену Хачанову, Боржеш до сих пор выиграл лишь два матча.

В конце июля Боржеш провел раунд на «Мастерсе» в Торонто, а в августе выиграл один матч на US Open.

Вторую половину сезона Нуну проводит значительно хуже, чем первую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ватануки в этом матче можно поставить за 2.26, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: японец вполне может тормознуть забуксовавшего португальца, в том числе благодаря поддержке местных болельщиков.

Рекомендуемая ставка: победа Ватануки за 2.26.