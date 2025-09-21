прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против чеха Далибора Сврчины в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 14:30 мск.

Сврчина

Далибор впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Чешский теннисист не прошел квалификацию в Ханчжоу, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче он уступил итальянцу Джулио Дзеппьери.

Зато в первом круге Сврчина одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:3.

Во втором раунде соперником 22-летнего теннисиста был китаец Чжичжэнь Чжан — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Далибор прорвался в первую сотню рейтингу благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».

На уровне основного тура Сврчина в текущем сезоне выиграл пока лишь три матча.

Бублик

Саша попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче представитель Казахстана выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:7, 6:4, 6:4.

Победная серия Бублика на уровне ATP 250 теперь составляет девять матчей. В июле он выиграл турниры в Гштаде и Кицбюэле.

На харде его лучшим результатом в текущем сезоне пока остается выход в 1/8 финала US Open.

На мэйджоре в Нью-Йорке Бублик выиграл у Марина Чилича, Тристана Скулкейта и Томми Пола, после чего уступил Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сврчину в этом матче можно поставить за 3.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: чех в предыдущих раундах обыграл соперников, которые на этой неделе вернулись в тур после серьезных травм. Это главная причина его успехов в Ханчжоу. Скорее всего, Бублик спокойно тормознет Сврчину.

1.92 Победа Бублика в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 1.92.