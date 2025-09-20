Тьен отдаст Дзеппьери не больше двух-трех геймов?

прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 2.27

Американец Лернер Тьен сыграет против итальянца Джулио Дзеппьери во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 06:30 мск.

Дзеппьери

Джулио в первые в сезоне прошел раунд на уровне основного тура.

В первом круге текущего турнира итальянский теннисист выиграл у китайца Фацзина Суня — 6:3, 6:2.

С учетом квалификации Дзеппьери провел в Ханчжоу уже три матча. В отборе 23-летний теннисист обыграл канадца Лиама Драксля и чеха Далибора Сврчину.

Дзеппьери занимает 169-е место в рейтинге ATP. Выше 110-й строчки он пока не поднимался.

Лучшим результатом Джулио на харде в этом году пока остается победа на «челленджере» в Шанхае.

Тьен

У Лернера в первом раунде был непростой матч против Мариано Навоне, которому он проиграл весной на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На этот раз американец одержал волевую победу над аргентинцем — 5:7, 6:3, 6:4.

Тьен одиннадцатый раз в сезоне прошел хотя бы раунд на уровне основного тура.

В конце июля 19-летний теннисист выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне, а в августе дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто.

Всего в этом сезоне Тьен провел на харде 28 матчей и одержал 18 побед.

Ранее в этом году Лернер обыгрывал Даниила Медведева, Александра Зверева, Бена Шелтона, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дзеппьери в этом матче можно поставить за 2.53, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: рискнем предположить, что американец спокойно обыграет итальянского теннисиста. Скорее всего, Лернеру хватит двух сетов для победы над Дзеппьери.

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.27.