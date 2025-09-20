Американец Лернер Тьен сыграет против итальянца Джулио Дзеппьери во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 06:30 мск.
Дзеппьери
Джулио в первые в сезоне прошел раунд на уровне основного тура.
В первом круге текущего турнира итальянский теннисист выиграл у китайца Фацзина Суня — 6:3, 6:2.
С учетом квалификации Дзеппьери провел в Ханчжоу уже три матча. В отборе 23-летний теннисист обыграл канадца Лиама Драксля и чеха Далибора Сврчину.
Дзеппьери занимает 169-е место в рейтинге ATP. Выше 110-й строчки он пока не поднимался.
Лучшим результатом Джулио на харде в этом году пока остается победа на «челленджере» в Шанхае.
Тьен
У Лернера в первом раунде был непростой матч против Мариано Навоне, которому он проиграл весной на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
На этот раз американец одержал волевую победу над аргентинцем — 5:7, 6:3, 6:4.
Тьен одиннадцатый раз в сезоне прошел хотя бы раунд на уровне основного тура.
В конце июля 19-летний теннисист выиграл два матча на «пятисотнике» в Вашингтоне, а в августе дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Торонто.
Всего в этом сезоне Тьен провел на харде 28 матчей и одержал 18 побед.
Ранее в этом году Лернер обыгрывал Даниила Медведева, Александра Зверева, Бена Шелтона, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дзеппьери в этом матче можно поставить за 2.53, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: рискнем предположить, что американец спокойно обыграет итальянского теннисиста. Скорее всего, Лернеру хватит двух сетов для победы над Дзеппьери.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.27.