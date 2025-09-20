прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.11

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против хорвата Дино Прижмича во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 09:30 мск.

Музетти

Лоренцо в прошлом году дошел в Чэнду до финала, где проиграл китайцу Цзюньчэню Шану.

Несмотря на то, что итальянец ранее в этом сезоне дебютировал в топ-10 и потеря 165 очков не стала бы для него критичной, он все равно решил сыграть на турнире в Китае.

Музетти попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Свой предыдущий матч он провел в начале сентября, когда проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

В этом году Музетти провел на харде 19 матчей, в которых одержал 11 побед.

Прижмич

Дино в первом раунде одержал уверенную победу над Теренсом Атманом, который в прошлом месяце выдал целую серию сенсаций в Цинциннати.

Хорват, вопреки ожиданиям, спокойно обыграл француза в двух сетах 6:4, 6:3.

Прижмич второй раз в сезоне выиграл матч на уровне основного тура. В июле он дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Умаге.

В течение сезона Прижмич регулярно играл на «челленджерах». На этом уровне он выиграл два турнира — в Загребе и Братиславе. Еще на трех — в Милане, Сан-Марино и Гродзиске-Мазовецком — 20-летний теннисист дошел до финала.

Также стоит добавить, что в конце августа Дино проиграл Андрею Рублеву в первом круге US Open, а в начале сентября уступил Корантену Муте в рамках Кубка Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.44, победу Прижмича букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: в 2023 году Лоренцо дошел в Чэнду до полуфинала, в прошлом до финала, ну а в этом он приехал сюда за титулом, в чем нет ни малейших сомнений. Итальянец обыграет хорвата.

Победа Музетти в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Музетти в двух сетах за 2.11.