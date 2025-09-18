прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.95

Грузин Николоз Басилашвили сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 11:00 мск.

Басилашвили

Николоз пробился в основную сетку китайского турнира через квалификацию.

В отборе грузинский теннисист выиграл у японца Рея Сакамото и австралийца Бернарда Томича.

Интересно, что перед этим Басилашвили проиграл австралийцу Джеймсу Маккейбу в первом круге «челленджера» в Гуанчжоу.

В текущем сезоне бывшая 16-я ракетка мира провел 59 матчей. Сейчас у него 33 победы и 29 поражений.

На уровне основного тура лучшим результатом Николоза в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Ну а самый запоминающийся матч с участием Басилашвили состоялся в начале июля, когда он обыграл Лоренцо Музетти в первом круге Уимблдона.

Баэс

Себастьян отлично провел начало сезона, особенно несколько грунтовых турниров, но с тех пор он, по сути, вообще ничего не показал.

После апрельского турнира в Бухаресте, на котором он дошел до финала, аргентинец до сих пор выиграл лишь четыре матча.

Главным разочарованием стали, конечно же, результаты Баэса на грунтовых турнирах в Европе. Здесь у него просто полнейший провал.

Что касается харда, в текущем сезоне он провел на этом покрытии девять матчей и одержал лишь две победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 1.65, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: скорее всего, грузин и аргентинец проведут напряженный матч. При этом у Николоза действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд. Но если и ставить здесь, то лучше на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.