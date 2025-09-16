2-й тайм Комо — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сеск Фабрегас«Комо» — «Дженоа»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Жоан Гарсия«Эспаньол» — «Мальорка»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 21:41
    • Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» М
  • 20:30
    • Гол Джамилова обеспечил «Нефтехимику» победу над «Енисеем»
  • 19:58
    • «Барыс» разгромил «Динамо» М, Веккионе оформил дубль
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Мария и Ламенс снова проведут больше 20 геймов?

    Ламенс — Мария. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Татьяна Мария
    Прогноз и ставки на Ламенс — Мария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Татьяна Мария
    Немка Татьяна Мария сыграет против нидерландки Сюзан Ламенс в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 16 Сентября 2025 года

    Сюзан Ламенс

  • Нидерланды
    •  Сюзан Ламенс 09:30 Татьяна Мария

    Татьяна Мария

  • Германия
    •

    Ламенс

    Сюзан проводит первый полноценный сезон на уровне основного тура.

    Главное достижение нидерландской теннисистки в этом году заключается в том, что ей все-таки удалось закрепиться в первой сотне рейтинга.

    Эту неделю она начала в статусе 64-й ракетки мира.

    Свой предыдущий матч Ламенс провела в конце августа, когда проиграла Иге Свентек во втором круге US Open. Вопреки ожиданиям, она весьма достойно провела матч против одной из лучших теннисисток мира, сумев даже взять сет.

    Прогнозы на теннис

    На харде лучшим результатом Ламенс в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Монреале.

    Мария

    Татьяна по итогам минувшей неделе снова вернулась в топ-50.  

    Немецкая теннисистка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Гвадалахаре, благодаря чему поднялась в рейтинге на 44-ю строчку.

    На турнире в Мексике Мария выиграла у Зейнеп Сонмез и Ребекки Марино, после чего уступила Эльзе Жакмо.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В этом году 38-летняя Мария провела уже 58 матчей. На этом отрезке у нее 30 побед и 28 поражений.

    В середине июня Татьяна выиграла травяной «пятисотник» в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ламенс в этом матче можно поставить за 1.64, победу Марии букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В прошлом году Мария обыграла Ламенс на харде в Барранкилье — 7:5, 7:5. В апреле нидерландка взяла реванш, победив немку на Кубке Билли Джин Кинг — 3:6, 6:3, 7:5. По всей видимости, не менее напряженным будет и предстоящий матч.

    1.98

  • Ставка: Тотал геймов больше 21,5
  • Сделать ставку
    • !--->

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макнелли
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Прозорова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кристиан — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Бэк
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч АТК — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ламенс — Мария: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 16.09.202509:30. Мария и Ламенс снова проведут больше 20 геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры