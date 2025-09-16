Ламенс — Мария. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Немка Татьяна Мария сыграет против нидерландки Сюзан Ламенс в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ламенс

Сюзан проводит первый полноценный сезон на уровне основного тура.

Главное достижение нидерландской теннисистки в этом году заключается в том, что ей все-таки удалось закрепиться в первой сотне рейтинга.

Эту неделю она начала в статусе 64-й ракетки мира.

Свой предыдущий матч Ламенс провела в конце августа, когда проиграла Иге Свентек во втором круге US Open. Вопреки ожиданиям, она весьма достойно провела матч против одной из лучших теннисисток мира, сумев даже взять сет.

На харде лучшим результатом Ламенс в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Монреале.

Мария

Татьяна по итогам минувшей неделе снова вернулась в топ-50.

Немецкая теннисистка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Гвадалахаре, благодаря чему поднялась в рейтинге на 44-ю строчку.

На турнире в Мексике Мария выиграла у Зейнеп Сонмез и Ребекки Марино, после чего уступила Эльзе Жакмо.

В этом году 38-летняя Мария провела уже 58 матчей. На этом отрезке у нее 30 побед и 28 поражений.

В середине июня Татьяна выиграла травяной «пятисотник» в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ламенс в этом матче можно поставить за 1.64, победу Марии букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 1-1. В прошлом году Мария обыграла Ламенс на харде в Барранкилье — 7:5, 7:5. В апреле нидерландка взяла реванш, победив немку на Кубке Билли Джин Кинг — 3:6, 6:3, 7:5. По всей видимости, не менее напряженным будет и предстоящий матч.