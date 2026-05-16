Сможет ли Чараева выйти в финал в Париже?

прогноз на матч турнира в Париже, ставка за 2.18

Россиянка Алина Чараева сыграет против француженки Диан Парри в полуфинале турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Парри — Чараева с коэффициентом для ставки за 2.18.

Парри

Диан в первом раунде одержала уверенную победу над десятой ракеткой мира Беатрис Хаддад Майя — 6:3, 6:2.

Во втором раунде у нее был непростой матч против соотечественницы Хлоэ Паке — 6:4, 3:6, 6:4.

В четвертьфинале Парри должна была встретиться с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая в последний момент снялась с турнира.

В этом году французская теннисистка провела 22 матча. Сейчас у нее 11 побед и столько же поражений.

На этой неделе Парри прервала серию из пяти поражений. После «тысячника» в Майами, на котором она уступила в квалификации Эльвине Калиевой, 23-летняя француженка не выиграла ни одного матча в Руане, Мадриде, Сен-Мало и Риме.

Чараева

Алина второй раз в сезоне вышла в полуфинал на уровне WTA 125.

В конце февраля российская теннисистка выиграла турнир в Мидленде (США).

В первом раунде на текущем турнире Чараева одержала уверенную победу над одной из фавориток турнира Сарой Бейлек. Вопреки прогнозам, она отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма — 6:4, 6:0.

Во втором круге у нее был непростой матч против немки Тамары Корпач — 6:4, 6:7, 7:5.

В четвертьфинале Чараева разгромила белоруску Александру Соснович — 6:4, 6:4.

Чараева попала в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче ее соперницей была 256-я ракетка мира Алис Тубелло.

Алина провела 21 матч на грунте этой весной. Сейчас у нее 14 побед и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.18, победу Чараевой букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: в прошлом году Алина проиграла француженке в квалификации Уимблдона — 6:7, 2:6.

На грунте 23-летняя россиянка вполне способна взять реванш. Но предстоящий матч, вероятно, будет не таким простым, как игра против Соснович.

