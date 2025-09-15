Буассон — Ен У Ку. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Француженка Лаура Буассон сыграет против кореянки Ен Ву Ку в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Ен У Ку, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Буассон

Лоис ранее в этом сезоне прорвалась в топ-50 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

В начале июня француженка преподнесла супер сенсацию, дойдя до полуфинала на Ролан Гаррос.

На мэйджоре в Париже Буассон обыграла двух соперниц из топ-5 — Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

В июле 22-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге.

Прогнозы на теннис

С тех пор Буассон провела лишь два матча. В августе она не прошла ни раунда в Цинциннати и на US Open, проиграв швейцаркам Джил Тайхман и Виктории Голубич.

Ен Ву Ку

Ку попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.

Теннисистка из Южной Кореи занимает 333-е место в рейтинге WTA.

Ку провела в этом сезоне уже 60 матчей, в которых одержал 43 победы.

Но здесь важно уточнить что 22-летняя Ку до сих пор играла исключительно на уровне ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 1.34, победу Ку букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: у Лоис совсем мало матчей на харде в этом году, тогда как кореянка только и играет на этом покрытии. Вполне вероятно, что француженке будет непросто подтвердить статус фаворитки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.