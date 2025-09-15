Буассон — Ен У Ку. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Лоис Буассон
Yeon-Woo Ku
Буассон
Лоис ранее в этом сезоне прорвалась в топ-50 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.
В начале июня француженка преподнесла супер сенсацию, дойдя до полуфинала на Ролан Гаррос.
На мэйджоре в Париже Буассон обыграла двух соперниц из топ-5 — Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.
В июле 22-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге.
С тех пор Буассон провела лишь два матча. В августе она не прошла ни раунда в Цинциннати и на US Open, проиграв швейцаркам Джил Тайхман и Виктории Голубич.
Ен Ву Ку
Ку попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.
Теннисистка из Южной Кореи занимает 333-е место в рейтинге WTA.
Ку провела в этом сезоне уже 60 матчей, в которых одержал 43 победы.
Но здесь важно уточнить что 22-летняя Ку до сих пор играла исключительно на уровне ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 1.34, победу Ку букмекеры предлагают за 3.26.
Прогноз: у Лоис совсем мало матчей на харде в этом году, тогда как кореянка только и играет на этом покрытии. Вполне вероятно, что француженке будет непросто подтвердить статус фаворитки.
- 2.38Зигемунд — Кенин: прогноз и ставкаЗавтра в 11:30
- 1.92Синякова — Парк: прогноз и ставкаЗавтра в 09:30
- 2.09Понше — Зайдель: прогноз и ставкаЗавтра в 09:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.