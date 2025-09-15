ПерерывРенн — ЛионОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Корентен Толиссо («Лион»)«Ренн» — «Лион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1 Ферран Торрес«Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги Лука Модрич«Милан» — «Болонья»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 19:41
    • СКА разгромил «Ладу»
    Все новости спорта

    Сможет ли Буассон пройти в первый круг в Сеуле?

    Буассон — Ен У Ку. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Лоис Буассон
    Прогноз и ставки на Буассон — Ен У Ку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаура Буассон
    Француженка Лаура Буассон сыграет против кореянки Ен Ву Ку в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Буассон — Ен У Ку, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 15 Сентября 2025 года

    Лоис Буассон

  • Франция
    •  Лоис Буассон 13:30 Yeon-Woo Ku

    Yeon-Woo Ku

  • Сеул. Женщины
    •

    Буассон

    Лоис ранее в этом сезоне прорвалась в топ-50 исключительно благодаря успешным выступлениям на грунте.

    В начале июня француженка преподнесла супер сенсацию, дойдя до полуфинала на Ролан Гаррос.

    На мэйджоре в Париже Буассон обыграла двух соперниц из топ-5 — Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

    В июле 22-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор Буассон провела лишь два матча. В августе она не прошла ни раунда в Цинциннати и на US Open, проиграв швейцаркам Джил Тайхман и Виктории Голубич.

    Ен Ву Ку

    Ку попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card.

    Теннисистка из Южной Кореи занимает 333-е место в рейтинге WTA.

    Ку провела в этом сезоне уже 60 матчей, в которых одержал 43 победы.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Но здесь важно уточнить что 22-летняя Ку до сих пор играла исключительно на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Буассон в этом матче можно поставить за 1.34, победу Ку букмекеры предлагают за 3.26.

    Прогноз: у Лоис совсем мало матчей на харде в этом году, тогда как кореянка только и играет на этом покрытии. Вполне вероятно, что француженке будет непросто подтвердить статус фаворитки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ренн — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аранго — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Крюгер — Лис
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джойнт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Понше — Зайдель
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Зигемунд — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Баркчи
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Буассон — Ен У Ку: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 15.09.202513:30. Сможет ли Буассон пройти в первый круг в Сеуле?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры