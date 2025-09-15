Зигемунд — Кенин. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Лаура Зигемунд
Софья Кенин
Зигемунд
Лаура начинает очередную неделю в статусе 42-й ракетки мира.
В топ-50 немка вернулась после Уимблдона, на котором она превзошла все ожидания, дойдя до четвертьфинала.
На британском мэйджоре главным сюрпризом стала победа Зигемунд над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз.
В конце августа 37-летняя теннисистка дошла до третьего раунда на US Open. Интересно, что в Нью-Йорке ее соперницами были россиянки Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Екатерина Александрова (0:6, 1:6).
На харде в этом году Зигемунд провела 23 матча. На этом отрезке у нее 12 побед и 11 поражений.
Кенин
София тем временем провалила летний отрезок сезона, но при этом по-прежнему находится рядом с топ-30.
После Открытого чемпионата Франции, на котором она прошла два раунда, американка до сих пор выиграла лишь два матча.
Текущая серия поражений Кенин составляет четыре матча.
После «пятисотника» в Вашингтоне, на котором она уступила во втором круге Тейлор Таунсенд, Кенин не прошла ни раунда в Монреале, Цинциннати и на US Open, проиграв Виктории Мбоко, Варваре Грачевой и Эшлин Крюгер.
В первой половине сезона Кенин играла значительно лучше. В феврале чемпионка Australian Open дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.99, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.82.
Прогноз: София выиграла три предыдущих матча против немецкой теннисистки, но с учетом ее недавних результатов сейчас лучше сделать ставку на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.