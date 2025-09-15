1-й таймБарселона — ВаленсияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес«Барселона» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги Лука Модрич«Милан» — «Болонья»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Корентен Толиссо («Лион»)«Ренн» — «Лион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 21:30
    • ЦСКА неожиданно проиграл «Ростову»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
  • 19:41
    • СКА разгромил «Ладу»
    Все новости спорта

    Кенин продлит серию побед над Зигемунд?

    Зигемунд — Кенин. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на София Кенин
    Прогноз и ставки на Зигемунд — Кенин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зигемунд — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 15 Сентября 2025 года

    Лаура Зигемунд

  • Германия
    •  Лаура Зигемунд 11:30 Софья Кенин

    Софья Кенин

  • США
    •

    Зигемунд

    Лаура начинает очередную неделю в статусе 42-й ракетки мира.

    В топ-50 немка вернулась после Уимблдона, на котором она превзошла все ожидания, дойдя до четвертьфинала.

    На британском мэйджоре главным сюрпризом стала победа Зигемунд над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

    В конце августа 37-летняя теннисистка дошла до третьего раунда на US Open. Интересно, что в Нью-Йорке ее соперницами были россиянки Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Екатерина Александрова (0:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    На харде в этом году Зигемунд провела 23 матча. На этом отрезке у нее 12 побед и 11 поражений.

    Кенин

    София тем временем провалила летний отрезок сезона, но при этом по-прежнему находится рядом с топ-30.

    После Открытого чемпионата Франции, на котором она прошла два раунда, американка до сих пор выиграла лишь два матча.

    Текущая серия поражений Кенин составляет четыре матча.

    После «пятисотника» в Вашингтоне, на котором она уступила во втором круге Тейлор Таунсенд, Кенин не прошла ни раунда в Монреале, Цинциннати и на US Open, проиграв Виктории Мбоко, Варваре Грачевой и Эшлин Крюгер.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В первой половине сезона Кенин играла значительно лучше. В феврале чемпионка Australian Open дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зигемунд в этом матче можно поставить за 1.99, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.82.

    Прогноз: София выиграла три предыдущих матча против немецкой теннисистки, но с учетом ее недавних результатов сейчас лучше сделать ставку на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аранго — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Крюгер — Лис
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джойнт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Понше — Зайдель
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Буассон — Ен У Ку
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Баркчи
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зигемунд — Кенин: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 15.09.202511:30. Кенин продлит серию побед над Зигемунд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры