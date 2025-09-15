Крюгер — Лис. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Американка Эшлин Крюгер сыграет против немки Евы Лис в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Крюгер

Эшлин по-прежнему находится в топ-50, но надо признать, что она слабо провела предыдущие несколько месяцев, включая североамериканскую серию турниров.

После Открытого чемпионата Франции американка до сих пор выиграла лишь три матча.

На US Open Крюгер после победы над Софией Кенин проиграла румынке Жаклин Кристиан.

В Монреале она сразу проиграла испанке Джессике Боусас-Манейро, а на «тысячнике» в Торонто уступила во втором матче Жасмин Паолини.

Прогнозы на теннис

Но зато в начале сезона Крюгер дошла до финала на «пятисотнике» в Абу-Даби, выиграла три матча в Майами и добралась до четвертьфинала в Брисбене.

Лис

Ева тем временем приближается к долгожданному дебюту в топ-50.

Очередную неделю немецкая теннисистка начинает в статусе 56-й ракетки мира.

После «пятисотника» в Бад-Хомбурге Лис обязательно проходила хотя бы один раунд.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в третий круг «тысячника» в Монреале.

Но больше всего 23-летняя Лис удивила на Открытом чемпионате Австралии. На мэйджоре в Мельбурне она дошла до 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворитки в этом матче — и на Крюшер, и на Лис можно поставить за 1.92.

Прогноз: пожалуй, да, здесь лучше поставить на количество геймов или сетов. Лис способна навязать борьбу американской теннисистке.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.