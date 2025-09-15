2-й тайм Аталанта — ЛеччеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио Пашалич«Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Харви Эллиот «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 15:54
    • Глушенков и Кассьера в стартовом составе «Зенита» на матч против «Балтики»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
    Все новости спорта

    Крюгер совершит камбэк в матче против Лис?

    Крюгер — Лис. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Крюгер — Лис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эшлин Крюгер
    Американка Эшлин Крюгер сыграет против немки Евы Лис в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Лис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Крюгер

    Эшлин по-прежнему находится в топ-50, но надо признать, что она слабо провела предыдущие несколько месяцев, включая североамериканскую серию турниров.

    После Открытого чемпионата Франции американка до сих пор выиграла лишь три матча.

    На US Open Крюгер после победы над Софией Кенин проиграла румынке Жаклин Кристиан.

    В Монреале она сразу проиграла испанке Джессике Боусас-Манейро, а на «тысячнике» в Торонто уступила во втором матче Жасмин Паолини.

    Прогнозы на теннис

    Но зато в начале сезона Крюгер дошла до финала на «пятисотнике» в Абу-Даби, выиграла три матча в Майами и добралась до четвертьфинала в Брисбене.

    Лис

    Ева тем временем приближается к долгожданному дебюту в топ-50.

    Очередную неделю немецкая теннисистка начинает в статусе 56-й ракетки мира.

    После «пятисотника» в Бад-Хомбурге Лис обязательно проходила хотя бы один раунд.

    На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в третий круг «тысячника» в Монреале.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Но больше всего 23-летняя Лис удивила на Открытом чемпионате Австралии. На мэйджоре в Мельбурне она дошла до 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворитки в этом матче — и на Крюшер, и на Лис можно поставить за 1.92.

    Прогноз: пожалуй, да, здесь лучше поставить на количество геймов или сетов. Лис способна навязать борьбу американской теннисистке.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сокол — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астана — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брест — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крюгер — Лис: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 15.09.202508:00. Крюгер совершит камбэк в матче против Лис?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры