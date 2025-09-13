Захрай — Вавринка. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Ренне 13 сентября 2025 года

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против немца Патрика Захрая в полуфинале «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Захрай — Вавринка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Захрай

Патрик третий раз в этом году вышел в полуфинал «челленджера».

В начале года немецкий теннисист добрался до финала во французском По и до полуфинала в Шербуре.

В первом раунде текущего турнира Захрай выиграл у россиянина Николая Вылегжанина — 3:6, 7:6, 6:2.

После этого он совершил камбэк в матче против француза Артура Букье — 1:6, 7:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале 26-летний теннисист одержал победу над американцем Кенноном Кингсли — 6:4, 3:6, 6:3.

Эту неделю Захрай начал в статусе 259-й ракетки мира. Это на данный момент его наивысшая позиция в рейтинге ATP.

Вавринка

Стэн четвертый раз в этом году вышел в полуфинал «челленджера».

В мае 40-летний швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче он проиграл Борне Чоричу.

Кроме того, летом бывая третья ракетка мира добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).

На этой неделе Вавринка пока не проиграл ни одного сета.

В стартовом матче он выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.

Во втором круге соперником Стэна был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4), а в четвертьфинале он одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом (7:6, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захрая в этом матче можно поставить за 3.40, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Стэну удалось добраться до полуфинала без лишних энергозатрат, а это значит, что ему должно хватить сил еще на один матч. Здесь абсолютно всё зависит от состояния 40-летнего швейцарца.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 1.88.