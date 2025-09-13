Захрай — Вавринка. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Ренне 13 сентября 2025 года

Захрай
Патрик третий раз в этом году вышел в полуфинал «челленджера».
В начале года немецкий теннисист добрался до финала во французском По и до полуфинала в Шербуре.
В первом раунде текущего турнира Захрай выиграл у россиянина Николая Вылегжанина — 3:6, 7:6, 6:2.
После этого он совершил камбэк в матче против француза Артура Букье — 1:6, 7:6, 6:4.
В четвертьфинале 26-летний теннисист одержал победу над американцем Кенноном Кингсли — 6:4, 3:6, 6:3.
Эту неделю Захрай начал в статусе 259-й ракетки мира. Это на данный момент его наивысшая позиция в рейтинге ATP.
Вавринка
Стэн четвертый раз в этом году вышел в полуфинал «челленджера».
В мае 40-летний швейцарец дошел до финала на грунтовом турнире в Экс-ан-Провансе. В решающем матче он проиграл Борне Чоричу.
Кроме того, летом бывая третья ракетка мира добрался до полуфинала на турнирах в Яссах (Румыния) и Канкуне (Мексика).
На этой неделе Вавринка пока не проиграл ни одного сета.
В стартовом матче он выиграл у француза Кенни де Схеппера — 6:4, 6:4.
Во втором круге соперником Стэна был еще один представитель Франции — Дан Адде (6:3, 6:4), а в четвертьфинале он одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом (7:6, 7:5).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захрая в этом матче можно поставить за 3.40, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: Стэну удалось добраться до полуфинала без лишних энергозатрат, а это значит, что ему должно хватить сил еще на один матч. Здесь абсолютно всё зависит от состояния 40-летнего швейцарца.
Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 1.88.