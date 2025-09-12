ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Табило возьмет реванш у Басаваредди?

    Басаваредди — Табило. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Басаваредди — Табило
    Алехандро Табило
    Чилиец Алехандро Табило сыграет против американца Нишеша Басаваредди в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басаваредди — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Басаваредди

    В первом раунде Нишеш разгромил индийца Рамкумара Раманатана — 6:1, 6:4.

    Во втором раунде его соперником был Джулио Дзеппьери. Американец выиграл первый сет со счетом 6:4, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    Басаваредди третий раз в сезоне прошел два раунда.

    Лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в новозеландском Окленде.

    При этом с тех пор Басаваредди еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Табило

    Алехандро начал турнир с победы над россиянином Павлом Котовым — 7:6, 6:4.

    Во втором круге чилиец разгромил тайваньского теннисиста Хсю Ю Хсиоу — 6:2, 6:1.

    В текущем сезоне у Табило просто ужасный баланс — 12 побед и 16 поражений.

    На харде в 2025-м он выиграл лишь шесть матчей из 15-ти.

    В августе Алехандро не прошел первый круг в Цинциннати и на US Open, уступил 626-й ракетке мира Дхакшинесвару Сурешу в квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме и выиграл один матч на «челленджере» в Канкуне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 1.76, победу Табило букмекеры предлагают за 1.97.

    Прогноз: в январе Нишеш обыграл Алехандро в Окленде — 6:4, 5:7, 6:4. Вполне вероятно, что в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. Оба теннисиста неплохо подготовились к этой неделе.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

