Басаваредди — Табило. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

Чилиец Алехандро Табило сыграет против американца Нишеша Басаваредди в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басаваредди — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басаваредди

В первом раунде Нишеш разгромил индийца Рамкумара Раманатана — 6:1, 6:4.

Во втором раунде его соперником был Джулио Дзеппьери. Американец выиграл первый сет со счетом 6:4, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Басаваредди третий раз в сезоне прошел два раунда.

Лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в новозеландском Окленде.

При этом с тех пор Басаваредди еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Табило

Алехандро начал турнир с победы над россиянином Павлом Котовым — 7:6, 6:4.

Во втором круге чилиец разгромил тайваньского теннисиста Хсю Ю Хсиоу — 6:2, 6:1.

В текущем сезоне у Табило просто ужасный баланс — 12 побед и 16 поражений.

На харде в 2025-м он выиграл лишь шесть матчей из 15-ти.

В августе Алехандро не прошел первый круг в Цинциннати и на US Open, уступил 626-й ракетке мира Дхакшинесвару Сурешу в квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме и выиграл один матч на «челленджере» в Канкуне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 1.76, победу Табило букмекеры предлагают за 1.97.

Прогноз: в январе Нишеш обыграл Алехандро в Окленде — 6:4, 5:7, 6:4. Вполне вероятно, что в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. Оба теннисиста неплохо подготовились к этой неделе.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.