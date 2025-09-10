Да Силва — Сьерра. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч второго круга в Сан-Паулу 10 сентября 2025 года

Да Силва
Бразильская теннисистка Витория Леме Да Силва в первом круге домашнего турнира выиграла у соотечественницы Каролины Алвес (6:7, 6:2, 6:0). Девушки провели 1 час 50 минут.
По ходу поединка Да Силва подала шесть раз навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.
Латиноамериканка недавно выступила на турнире US Open, в первом же матче американского мэйджора Витория Леме Да Силва уступила американке Дженей Престон (6:7, 1:6).
Сьерра
1 часа и 42 минут хватило Солане Сьерре, чтобы обыграть Арианне Хартоно из Нидерландов (7:6, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 42 минуты.
Солана Сьерра в победном поединке 2 раза подала навылет, допустила 16 ошибок на
собственной подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.
Аргентинская теннисистка до старта в Сан-Паулу выступила на Открытом чемпионате США. В первом круге нью-йоркского мэйджора Сьерра уступила румынке Соране Кырстя (5:7, 0:6).
Солана Сьерра занимает 82 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Сьерру в этом матче можно поставить за 1.08, победу Да Силвы букмекеры предлагают за 8.00.
Прогноз: Да Силва — не та соперница, которую стоит опасаться Сьерре. Аргентинская теннисистка скорее всего нанесет поражение сопернице ниже классом.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.15.