Да Силва — Сьерра. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч второго круга в Сан-Паулу 10 сентября 2025 года

Витория Леме Да Силва из Бразилии сыграет против Соланы Сьерры из Аргентины во втором круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 10 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Да Силва — Сьерра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Да Силва

Бразильская теннисистка Витория Леме Да Силва в первом круге домашнего турнира выиграла у соотечественницы Каролины Алвес (6:7, 6:2, 6:0). Девушки провели 1 час 50 минут.

По ходу поединка Да Силва подала шесть раз навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Латиноамериканка недавно выступила на турнире US Open, в первом же матче американского мэйджора Витория Леме Да Силва уступила американке Дженей Престон (6:7, 1:6).

Сьерра

1 часа и 42 минут хватило Солане Сьерре, чтобы обыграть Арианне Хартоно из Нидерландов (7:6, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 42 минуты.

Солана Сьерра в победном поединке 2 раза подала навылет, допустила 16 ошибок на

собственной подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.

Аргентинская теннисистка до старта в Сан-Паулу выступила на Открытом чемпионате США. В первом круге нью-йоркского мэйджора Сьерра уступила румынке Соране Кырстя (5:7, 0:6).

Солана Сьерра занимает 82 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Сьерру в этом матче можно поставить за 1.08, победу Да Силвы букмекеры предлагают за 8.00.

Прогноз: Да Силва — не та соперница, которую стоит опасаться Сьерре. Аргентинская теннисистка скорее всего нанесет поражение сопернице ниже классом.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.15.