Осорио — Рахимова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Камиллы Осорио в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осорио

Камила очень слабо провела предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70.

После майского турнира в Рабате, на котором она дошла до полуфинала, колумбийка выиграла лишь два матча.

В конце июля Осорио прошла раунд на «тысячнике» в Монреале — после победы над Бернардой Перой проиграла Даяне Ястремской.

В Цинциннати латиноамериканка обыграла японку Моюку Утидзиму, после чего должна была встретиться с Аленой Остапенко, но в итоге не смогла выйти на матч.

На US Open Осорио проиграла в первом круге новозеландке Лулу Сун.

В прошлом году Осорил дошла до полуфинала на турнире в Гвадалахаре.

Рахимова

Камилла на прошлой неделе не смогла защитить титул на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

На этот раз россиянка проиграла в первом круге представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

Это был первый по-настоящему неудачный матч Рахимовой за последние несколько месяцев.

Рахимова провалила первую половину сезона, тогда как летний отрезок провела значительно лучше.

Камилла дошла до четвертьфинала на травяном турнире в Истборне, а потом выиграла два матча в основной сетке Уимблдона. На британском мэйджоре она одержала сенсационную победу над Жасмин Паолини.

Правда, также стоит добавить, что у Рахимовой пока отрицательный баланс на харде в этом году — 10 побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — на Осорио можно поставить за 1.91, а на Рахимову за 1.89.

Прогноз: россиянка и колумбийка второй год подряд встретятся на «пятисотнике» в Гвадалахаре. В 2024-м Рахимова проиграла Осорио в 1/4 финала мексиканского турнира — 6:7, 2:6. При этом Осорио ведет 4-0 в противостоянии с Камиллой. А это говорит о том, что в предстоящем матче опасно ставить на победу Рахимовой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.03.