ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
  • 23:43
    • Хорватия разгромила Черногорию в матче квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Рахимова снова проиграет Осорио в Гвадалахаре?

    Осорио — Рахимова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Камилла Рахимова
    Прогноз и ставки на Осорио — Рахимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Камиллы Осорио в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 10 Сентября 2025 года

    Мария Осорио

  • Колумбия
    •  Мария Осорио 03:00 Камилла Рахимова

    Камилла Рахимова

  • Россия
    •

    Осорио

    Камила очень слабо провела предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70. 

    После майского турнира в Рабате, на котором она дошла до полуфинала, колумбийка выиграла лишь два матча.

    В конце июля Осорио прошла раунд на «тысячнике» в Монреале — после победы над Бернардой Перой проиграла Даяне Ястремской.

    Прогнозы на теннис

    В Цинциннати латиноамериканка обыграла японку Моюку Утидзиму, после чего должна была встретиться с Аленой Остапенко, но в итоге не смогла выйти на матч.

    На US Open Осорио проиграла в первом круге новозеландке Лулу Сун.

    В прошлом году Осорил дошла до полуфинала на турнире в Гвадалахаре.

    Рахимова

    Камилла на прошлой неделе не смогла защитить титул на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

    На этот раз россиянка проиграла в первом круге представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

    Это был первый по-настоящему неудачный матч Рахимовой за последние несколько месяцев.

    Рахимова провалила первую половину сезона, тогда как летний отрезок провела значительно лучше.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Камилла дошла до четвертьфинала на травяном турнире в Истборне, а потом выиграла два матча в основной сетке Уимблдона. На британском мэйджоре она одержала сенсационную победу над Жасмин Паолини.

    Правда, также стоит добавить, что у Рахимовой пока отрицательный баланс на харде в этом году — 10 побед и 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — на Осорио можно поставить за 1.91, а на Рахимову за 1.89.

    Прогноз: россиянка и колумбийка второй год подряд встретятся на «пятисотнике» в Гвадалахаре. В 2024-м Рахимова проиграла Осорио в 1/4 финала мексиканского турнира — 6:7, 2:6. При этом Осорио ведет 4-0 в противостоянии с Камиллой. А это говорит о том, что в предстоящем матче опасно ставить на победу Рахимовой.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Схеппер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Осорио — Рахимова: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 10.09.202503:00. Рахимова снова проиграет Осорио в Гвадалахаре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры