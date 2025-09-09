1-й тайм Беларусь — ШотландияОнлайн
    Басилашвили совершит камбэк в матче против Маккейба?

    Маккейб — Басилашвили. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 9 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Маккейб — Басилашвили
    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против австралийца Джеймса Маккейба в первом круге «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маккейб — Басилашвили, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Маккейб

    Джеймс в этом году пока так и не смог приблизиться к первой сотне рейтинга.

    Очередную неделю австралийский теннисист начал в статусе 178-й ракетки мира.

    За последние четыре месяца Маккейб выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.   При этом здесь важно уточнить, что он, в основном, выступает на «челленджерах».

    На на прошлой неделе Маккейб проиграл китайцу Фацзину Суню на «челленджере» в Шанхае.

    Джеймс выиграл лишь два из семи предыдущих матчей.

    Басилашвили

    Николоз тоже не лучшим образом провел предыдущие несколько месяцев.

    После Уимблдона, на котором он одержал сенсационную победу над Лоренцо Музетти, грузинский теннисист выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.

    В середине августа Басилашвили дошел до четвертьфинала на «челленджере» в американском Самтере, после чего не смог пройти квалификацию на US Open.

    На харде лучшим результатом Басилашвили в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

    У Николоза действительно были классные матчи в текущем сезоне, но проблема в том, что ему уже на удается регулярно показывать свой лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маккейба в этом матче можно поставить за 2.66, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: учитывая результаты австралийца, вполне вероятно, что Николоз пройдет первый раунд. Но матч наверняка получится напряженным.

    Рекомендуемая ставка: победа Басилашвили + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.

