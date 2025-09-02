ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эала продлит серию побед над Хартоно?

    Хартоно — Эала. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 2 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хартоно — Эала
    Александра Эала
    Филиппинка Александра Эала сыграет против нидерландки Арианны Хартоно в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хартоно — Эала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хартоно

    У нидерландской теннисистки пока отрицательный баланс в этом году — 20 побед и 23 поражения.

    У Хартоно в текущем сезоне было несколько неплохих результатом на турнирах ITF.

    На уровне основного тура Арианна провела лишь один матч — не смогла пройти первый круг на домашнем турнире в Хертогенбосе.

    В конце августа 29-летняя Хартоно пыталась пройти квалификацию US Open, но в итоге проиграла в решающем раунде британке Франческе Джонс.

    Эала

    Александра ранее в этом сезоне закрепилась в первой сотне рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 75-й ракетки мира.

    Главным успехом филиппинской теннисистки стал сенсационный выход в полуфинал крупного турнира в Майами.

    На американском «тысячнике» Эала выиграла у Алены Остапенко, Мэдисон Киз и Иги Свентек.

    Но это не единственное ее достижение в этом году: в конце июня 20-летняя Эала дошла до финала на травяном турнире в Истборне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хартоно в этом матче можно поставить за 4.70, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: Александра ранее в этом сезоне обыграла Арианну на турнирах ITF в Канберре и Бангалоре. При этом в обоих случаях она разгромила нидерландскую теннисистку. Скорее всего, Эала продлит серию побед над Хартоно.

    Рекомендуемая ставка: победа Эалы с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

