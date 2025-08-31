Пегула — Ли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 31 августа 2025 года

Джессика Пегула
Энн Ли
Пегула
Джессика четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала домашнего мэйджора.
В прошлом году Пегула остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче Арине Соболенко.
На текущем турнире американка пока не проиграла ни одного сета. Но это связано в том числе и с тем, что ей досталась не самая сложная сетка.
В первом круге Пегула выиграла у египтянки Майар Шериф (6:0, 6:4), а во втором — у россиянки Анны Блинковой (6:1, 6:3).
В третьем раунде ее соперницей была бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко — 6:1, 7:5.
В текущем сезоне Пегула выиграла 25 из 34 матчей на харде.
Ли
Энн тем временем впервые в карьере вышла в четвертый раунд турнира «Большого шлема».
Главным сюрпризом стала победа американской теннисистки над швейцаркой Белиндой Бенчич во втором круге — 6:3, 6:3.
В первом раунде Ли выиграла у словачки Ребекки Шрамковой (4:6, 6:2, 6:4), а в третьем — у австралийки Присциллы Хон (7:5, 6:3).
Ранее в этом сезоне Ли дошла до финала на двух турнирах WTA 250 на харде — в Сингапуре и Кливленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.28, победу Ли букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: летом у Джессики был спад, на некоторых турнирах она действительно разочаровала, но после недавних матчей можно сделать вывод, что американка смогла как следует подготовиться к US Open. Скорее всего, тут не будет сенсации.
Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-4,5) за 1.92.