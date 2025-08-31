ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона Гарри Кейн, Майкл Олисе и Йозуа Киммих«Бавария» запаниковала в концовке, но удержала победу в дерби с «Аугсбургом» Кирнан Дьюзбери-Холл и Джек ГрилишГрилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
  • 23:41
    • «Рома» одержала минимальную победу над «Пизой»
  • 23:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги чемпионов сезона 2025/26
    Пегула снова выйдет в четвертьфинал US Open?

    Пегула — Ли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 31 августа 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Джессика Пегула
    Прогноз и ставки на Пегула — Ли
    Джессика Пегула
    Американки Джессика Пегула и Энн Ли встретятся в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Ли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 31 Августа 2025 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 18:30 Энн Ли

    Энн Ли

  • США
    Пегула

    Джессика четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала домашнего мэйджора.

    В прошлом году Пегула остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче Арине Соболенко.

    На текущем турнире американка пока не проиграла ни одного сета. Но это связано в том числе и с тем, что ей досталась не самая сложная сетка.

    В первом круге Пегула выиграла у египтянки Майар Шериф (6:0, 6:4), а во втором — у россиянки Анны Блинковой (6:1, 6:3).

    Прогнозы и ставки на US Open

    В третьем раунде ее соперницей была бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко — 6:1, 7:5.

    В текущем сезоне Пегула выиграла 25 из 34 матчей на харде.

    Ли

    Энн тем временем впервые в карьере вышла в четвертый раунд турнира «Большого шлема».

    Главным сюрпризом стала победа американской теннисистки над швейцаркой Белиндой Бенчич во втором круге — 6:3, 6:3.

    В первом раунде Ли выиграла у словачки Ребекки Шрамковой (4:6, 6:2, 6:4), а в третьем — у австралийки Присциллы Хон (7:5, 6:3).

    Ранее в этом сезоне Ли дошла до финала на двух турнирах WTA 250 на харде — в Сингапуре и Кливленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.28, победу Ли букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: летом у Джессики был спад, на некоторых турнирах она действительно разочаровала, но после недавних матчей можно сделать вывод, что американка смогла как следует подготовиться к US Open. Скорее всего, тут не будет сенсации.

    Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

