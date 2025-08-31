ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Рыбакина впервые выйдет в четвертьфинал US Open?

    Рыбакина — Вондроушова. Ставка (к. 2.04) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на Маркета Вондроушова
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Вондроушова
    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 31 Августа 2025 года

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 18:00 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    Рыбакина

    Как ни странно, Елена впервые вышла в 1/8 финала американского мэйджора.

    До этого ее лучшим результатом в Нью-Йорке был третий круг.

    На текущем турнире Рыбакина пока не проиграла ни одного сета.  В первом круге она выиграла у 335-й ракетки мира Джульеты Парехи (6:3, 6:0), а во втором — чешку Терезу Валентову (6:3, 7:6).

    В третьем раунде ее соперницей была Эмма Радукану. Вопреки ожиданиям, Рыбакина просто не заметила чемпионку US Open-2021 — 6:1, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Рыбакина выиграла 11 из 13-ти последних матчей. Ранее в августе она дошла до полуфинала на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати.

    Вондроушова

    Маркета впервые в этом году прошла три раунда на турнире «Большого шлема». 
    Как и Рыбакина, она на этой неделе тоже пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге Вондроушова выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 7:6), а во втором остановила американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:2).

    В третьем раунде ее соперницей была восьмая ракетка мира Жасмин Паолини — 7:6, 6:1.

    Лучшим результатом Вондроушовой в этом сезоне пока остается победа на травяном турнире в Берлине.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.42, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: против Маркеты всегда сложно играть, поэтому сейчас, пожалуй, лучше взять ставку без учета исхода. Рыбакиной будет сложно подтвердить статус фаворитки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.

