Рыбакина — Вондроушова. Ставка (к. 2.04) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Елена Рыбакина
Маркета Вондроушова
Рыбакина
Как ни странно, Елена впервые вышла в 1/8 финала американского мэйджора.
До этого ее лучшим результатом в Нью-Йорке был третий круг.
На текущем турнире Рыбакина пока не проиграла ни одного сета. В первом круге она выиграла у 335-й ракетки мира Джульеты Парехи (6:3, 6:0), а во втором — чешку Терезу Валентову (6:3, 7:6).
В третьем раунде ее соперницей была Эмма Радукану. Вопреки ожиданиям, Рыбакина просто не заметила чемпионку US Open-2021 — 6:1, 6:2.
Рыбакина выиграла 11 из 13-ти последних матчей. Ранее в августе она дошла до полуфинала на «тысячниках» в Монреале и Цинциннати.
Вондроушова
Маркета впервые в этом году прошла три раунда на турнире «Большого шлема».
Как и Рыбакина, она на этой неделе тоже пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Вондроушова выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 7:6), а во втором остановила американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:2).
В третьем раунде ее соперницей была восьмая ракетка мира Жасмин Паолини — 7:6, 6:1.
Лучшим результатом Вондроушовой в этом сезоне пока остается победа на травяном турнире в Берлине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.42, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 2.87.
Прогноз: против Маркеты всегда сложно играть, поэтому сейчас, пожалуй, лучше взять ставку без учета исхода. Рыбакиной будет сложно подтвердить статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.