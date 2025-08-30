ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой Алексей СмертинАлексей Смертин: Я неистово любил футбол и он меня отблагодарил Флориан Товен празднует гол«Ланс» со скандалом камбекнул против «Бреста»: удаление Маецкого сломало гостей
  • 08:12
    • Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе»
  • 07:50
    • Мирра Андреева завершила выступление на US Open
  • 08:28
    • Джокович вышел в 1/8 финала US Open 2025
  • 07:56
    • Соболенко пробилась в 4-й круг Открытого чемпионата США
  • 00:30
    • «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры
  • 23:49
    • Гол Пулишича помог «Милану» обыграть «Лечче»
  • 22:20
    • «Шанхай Дрэгонс» обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
    Александрова остановит грозу российских теннисисток?

    Александрова — Зигемунд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Александрова — Зигемунд
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Лауры Зигемунд в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Зигемунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 23:00 Лаура Зигемунд

    Лаура Зигемунд

  • Германия
    Александрова

    Российская теннисистка Екатерина Александрова проводит шикарную игру на Открытом чемпионате США. Спортсменка уровня ТОП не проиграла ещё своим соперницам ни одного сета.

    Во втором круге US Open Александрова нанесла поражение китаянке Синьюй Ван (6:2, 6:2). Российской теннисистке потребовалось всего 1 час 4 минуты. За это время Александрова выполнила шесть подач навылет, двойных ошибок не допустила и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В стартовом матче нью-йоркского мэйджора Екатерина Александрова выиграла у латвийской соперницы Анастасии Севастовой (6:4, 6:1).

    Прогнозы и ставки на US Open

    Екатерина Александрова занимает 12 место в рейтинге и вполне претендует на место в топ-8 Открытого чемпионата США.

    Зигемунд

    Российские теннисистки буквально преследуют Лауру Зигемунд на кортах US Open. Екатерина Александрова станет третьей соперницей немецкой спортсменки на этом турнире.

  • Алькарас без проблем вышел в 1/8 финала US Open
    • К примеру, в первом круге Открытого чемпионата США Зигемунд в трёх сетах выиграла у чемпионки турнира в Монтеррее Дианы Шнайдер (7:6, 2:6, 6:3).

    Во втором раунде турнира Большого шлема Зигемунд в двух сетах обыграла Анастасию Захарову (6:4, 6:2).

    Лаура Зигемунд занимает 52 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.25, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Настало время Зигемунд остановиться на кортах US Open. Екатерина Александрова выдает мощную игру, уничтожая соперниц в двух сетах, не давая им ни малейшего шанса на успех. Ставим на то, что россиянка сможет взять реванш у Зигемунд за своих соотечественниц — Шнайдер и Захарову.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.83.

