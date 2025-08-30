Александрова — Зигемунд. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч третьего круга US Open 30 августа 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Лауры Зигемунд в третьем круге US Open. Матч пройдёт 30 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Зигемунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Российская теннисистка Екатерина Александрова проводит шикарную игру на Открытом чемпионате США. Спортсменка уровня ТОП не проиграла ещё своим соперницам ни одного сета.

Во втором круге US Open Александрова нанесла поражение китаянке Синьюй Ван (6:2, 6:2). Российской теннисистке потребовалось всего 1 час 4 минуты. За это время Александрова выполнила шесть подач навылет, двойных ошибок не допустила и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В стартовом матче нью-йоркского мэйджора Екатерина Александрова выиграла у латвийской соперницы Анастасии Севастовой (6:4, 6:1).

Прогнозы и ставки на US Open

Екатерина Александрова занимает 12 место в рейтинге и вполне претендует на место в топ-8 Открытого чемпионата США.

Зигемунд

Российские теннисистки буквально преследуют Лауру Зигемунд на кортах US Open. Екатерина Александрова станет третьей соперницей немецкой спортсменки на этом турнире.

К примеру, в первом круге Открытого чемпионата США Зигемунд в трёх сетах выиграла у чемпионки турнира в Монтеррее Дианы Шнайдер (7:6, 2:6, 6:3).

Во втором раунде турнира Большого шлема Зигемунд в двух сетах обыграла Анастасию Захарову (6:4, 6:2).

Лаура Зигемунд занимает 52 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.25, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Настало время Зигемунд остановиться на кортах US Open. Екатерина Александрова выдает мощную игру, уничтожая соперниц в двух сетах, не давая им ни малейшего шанса на успех. Ставим на то, что россиянка сможет взять реванш у Зигемунд за своих соотечественниц — Шнайдер и Захарову.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.83.