    Алькарас без проблем вышел в 1/8 финала US Open

    Теннис ATP US Open Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала US Open.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    Вторая ракетка мира в матче 3-го круга за три сета переиграл итальянца Лучано Дардери со счетом

    Встреча продлилась 1 час 44 минуту. За время матча Алькарас выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 17 брейк-пойнтов. Лучано Дардери сделал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех.

    В 1/8 финала турнира Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французами Бенжаменом Бонзи и Артуром Риндеркнешем.

