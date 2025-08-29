Алькарас без проблем вышел в 1/8 финала US Open

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
Вторая ракетка мира в матче 3-го круга за три сета переиграл итальянца Лучано Дардери со счетом
Встреча продлилась 1 час 44 минуту. За время матча Алькарас выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 7 из 17 брейк-пойнтов. Лучано Дардери сделал в игре четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех.
В 1/8 финала турнира Карлос Алькарас сыграет с победителем встречи между французами Бенжаменом Бонзи и Артуром Риндеркнешем.