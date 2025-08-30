Бублик — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 30 августа 2025 года

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Томми Пола в третьем круге US Open. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Саша повторил свой лучший результат на американском мэйджоре.

В 2019 году он тоже дошел в Нью-Йорке до третьего круга.

Вопреки ожиданиям, Бублик легко прошел первые раунды на текущем турнире.

В стартовом матче он одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:4, 6:1, 6:4.

Во втором круге Бублик выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:3, 6:3, 6:3.

Примечательно, что Саща пропустил все подготовительные турниры на харде перед US Open.

В июле Бублик выиграл сразу два грунтовых турнира — в Гштаде и Кицбюэле. Кроме того, в июне он стал победителем травяного «пятисотника» в немецком Галле.

Пол

У Томми в предыдущем раунде был тяжелейший матч против португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.

В первом круге американец спокойно обыграл датчанина Элмера Мёллера — 6:3, 6:3, 6:1.

После Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертьфинала, Пол до сих пор провел лишь шесть матчей.

Летом он пропустил некоторые турниры из-за травмы, тогда как на остальных, по сути, вообще ничего не показал.

На Уимблдоне Пол проиграл во втором круге австрийцу Себастьяну Офнеру, а на «Мастерсе» в Цинциннати уступил 37-летнему французу Адриану Маннарино.

В прошлом году и в 2023-м Томми дошел на домашнем мэйджоре до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Бублика можно поставить за 1.87, победу Пола букмекеры предлагают за 1.93.

Прогноз: Саша выиграл лишь один из шести матчей против Томми. Весной Бублик уступил Полу на харде в Майами — 7:5, 5:7, 4:6. Судя по всему, в предстоящем матче тоже будет много геймов. Тремя сетами дело, скорее всего, не ограничится.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.