Бублик — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 30 августа 2025 года

Александр Бублик
Томми Пол
Бублик
Саша повторил свой лучший результат на американском мэйджоре.
В 2019 году он тоже дошел в Нью-Йорке до третьего круга.
Вопреки ожиданиям, Бублик легко прошел первые раунды на текущем турнире.
В стартовом матче он одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:4, 6:1, 6:4.
Во втором круге Бублик выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:3, 6:3, 6:3.
Примечательно, что Саща пропустил все подготовительные турниры на харде перед US Open.
В июле Бублик выиграл сразу два грунтовых турнира — в Гштаде и Кицбюэле. Кроме того, в июне он стал победителем травяного «пятисотника» в немецком Галле.
Пол
У Томми в предыдущем раунде был тяжелейший матч против португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.
В первом круге американец спокойно обыграл датчанина Элмера Мёллера — 6:3, 6:3, 6:1.
После Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертьфинала, Пол до сих пор провел лишь шесть матчей.
Летом он пропустил некоторые турниры из-за травмы, тогда как на остальных, по сути, вообще ничего не показал.
На Уимблдоне Пол проиграл во втором круге австрийцу Себастьяну Офнеру, а на «Мастерсе» в Цинциннати уступил 37-летнему французу Адриану Маннарино.
В прошлом году и в 2023-м Томми дошел на домашнем мэйджоре до четвертого раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Бублика можно поставить за 1.87, победу Пола букмекеры предлагают за 1.93.
Прогноз: Саша выиграл лишь один из шести матчей против Томми. Весной Бублик уступил Полу на харде в Майами — 7:5, 5:7, 4:6. Судя по всему, в предстоящем матче тоже будет много геймов. Тремя сетами дело, скорее всего, не ограничится.
- 2.76Зверев — Оже-Альяссим: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.03Вонг — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.92Альтмайер — Де Минор: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.