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    Гирону и Фернли понадобится третий сет?

    Гирон — Фернли. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир с Истборне 25 июня 2025 года

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    Джейкоб Фернли
    Американец Маркос Гирон сыграет против британца Джейкоба Фернли во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Фернли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гирон

    Маркос в первом раунде одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:4, 7:5.

    Это был всего лишь второй матч американца на траве в этом сезоне.

    На прошлой неделе Гирон не смог пройти первый круг в Галле, проиграв Саше Звереву со счетом 2:6, 1:6.

    Но также важно добавить, что в прошлом году он здорово провел серию турниров на траве.

    Прогнозы на теннис

    В 2024-м Гирон стал победителем турнира в Ньюпорте и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле.

    Фернли

    Джейкоб в стартовом раунде на удивление легко разобрался с Флавио Коболли, который перед этим провел несколько классных матчей в Галле.

    Британец отдал итальянскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

    На прошлой неделе Фернли дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-50.

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    Джейкоб обыграл Алекса Болта и Корантена Муте, после чего уступил Иржи Легечке.

    Перед этим Фернли неудачно выступил в Штутгарте, проиграв в первом круге Брэндону Накашиме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.59, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: Гирон умеет удивлять на разных покрытиях, не только на харде, поэтому в данном случае есть смысл воздержаться от ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гирон — Фернли?

    Матч Гирон — Фернли состоится 25 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гирон — Фернли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гирон — Фернли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гирон — Фернли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гирон — Фернли?

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.59, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.50.

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