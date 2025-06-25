Гирон — Фернли. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир с Истборне 25 июня 2025 года

Гирон
Маркос в первом раунде одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:4, 7:5.
Это был всего лишь второй матч американца на траве в этом сезоне.
На прошлой неделе Гирон не смог пройти первый круг в Галле, проиграв Саше Звереву со счетом 2:6, 1:6.
Но также важно добавить, что в прошлом году он здорово провел серию турниров на траве.
В 2024-м Гирон стал победителем турнира в Ньюпорте и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле.
Фернли
Джейкоб в стартовом раунде на удивление легко разобрался с Флавио Коболли, который перед этим провел несколько классных матчей в Галле.
Британец отдал итальянскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.
На прошлой неделе Фернли дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-50.
Джейкоб обыграл Алекса Болта и Корантена Муте, после чего уступил Иржи Легечке.
Перед этим Фернли неудачно выступил в Штутгарте, проиграв в первом круге Брэндону Накашиме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.59, победу Фернли букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: Гирон умеет удивлять на разных покрытиях, не только на харде, поэтому в данном случае есть смысл воздержаться от ставок на исход.
- 2.35Рахимова — Стирнс: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.42Сан — Блинкова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.07Биррелл — Павлюченкова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.