Шелтон — Эрбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Бен Шелтон
Пьер-Юг Эрбер
Шелтон
Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Для американца предстоящий матч будет первым на траве в этом году.
В прошлом году Шелтон слабо провел первые турниры на траве, но зато потом дошел до четвертого круга на Уимблдоне.
В этом сезоне лучшим результатом Шелтона пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Весной Бен дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертого круга на Ролан Гаррос.
Эрбер
Пьер-Юг в первом круге встречался с Дамиром Джумхуром, который не смог завершить матч.
Босниец снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу французского теннисиста.
Эрбер с учетом квалификации провел в Штутгарте уже три матча. В отборе он выиграл у немца Максимилиана Мартерера и австралийца Ли Ту.
В этом сезоне 34-летний Эрбер выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP, сумев также пройти первый круг в Марселе, Марракеше и на Ролан Гаррос. В двух случаях его соперниками были теннисисты из второй сотни рейтинга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтон в этом матче можно поставить за 1.44, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.77.
Прогноз: француз вполне способен навязать американцу борьбу, в том числе перевести игру в третий сет.
- 2.23Шнайдер — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Риндеркнеш — Фучович: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.07Макдональд — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.