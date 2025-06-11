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    Сможет ли Шелтон пройти второй круг в Штутгарте?

    Шелтон — Эрбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Эрбер
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 11 Июня 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 13:30 Пьер-Юг Эрбер

    Пьер-Юг Эрбер

  • Франция
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    Шелтон

    Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    Для американца предстоящий матч будет первым на траве в этом году.

    В прошлом году Шелтон слабо провел первые турниры на траве, но зато потом дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

    В этом сезоне лучшим результатом Шелтона пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Прогнозы на теннис

    Весной Бен дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертого круга на Ролан Гаррос.

    Эрбер

    Пьер-Юг в первом круге встречался с Дамиром Джумхуром, который не смог завершить матч.

    Босниец снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу французского теннисиста.

    Эрбер с учетом квалификации провел в Штутгарте уже три матча. В отборе он выиграл у немца Максимилиана Мартерера и австралийца Ли Ту.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне 34-летний Эрбер выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP, сумев также пройти первый круг в Марселе, Марракеше и на Ролан Гаррос. В двух случаях его соперниками были теннисисты из второй сотни рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтон в этом матче можно поставить за 1.44, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.77.

    Прогноз: француз вполне способен навязать американцу борьбу, в том числе перевести игру в третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Эрбер?

    Матч Шелтон — Эрбер состоится 11 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Эрбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Эрбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Эрбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Эрбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтон в этом матче можно поставить за 1.44, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.77.

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    Шелтон — Эрбер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.06.202513:30. Сможет ли Шелтон пройти второй круг в Штутгарте?
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