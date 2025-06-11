Шелтон — Эрбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Американец Бен Шелтон сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Для американца предстоящий матч будет первым на траве в этом году.

В прошлом году Шелтон слабо провел первые турниры на траве, но зато потом дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

В этом сезоне лучшим результатом Шелтона пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогнозы на теннис

Весной Бен дошел до финала на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Эрбер

Пьер-Юг в первом круге встречался с Дамиром Джумхуром, который не смог завершить матч.

Босниец снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу французского теннисиста.

Эрбер с учетом квалификации провел в Штутгарте уже три матча. В отборе он выиграл у немца Максимилиана Мартерера и австралийца Ли Ту.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне 34-летний Эрбер выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP, сумев также пройти первый круг в Марселе, Марракеше и на Ролан Гаррос. В двух случаях его соперниками были теннисисты из второй сотни рейтинга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтон в этом матче можно поставить за 1.44, победу Эрбера букмекеры предлагают за 2.77.

Прогноз: француз вполне способен навязать американцу борьбу, в том числе перевести игру в третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.