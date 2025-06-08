Синнер — Алькарас. Ставка (к. 5.00) и прогноз на финал Ролан Гаррос 8 июня 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в финале Ролан Гаррос. Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник впервые в карьере вышел в финал на французском мэйджоре.

В полуфинале у итальянца был супер напряженный матч против Новака Джоковича, но, как и в предыдущих раундах, он снова не отдал ни одного сета.

Синнер обыграл лучшего в истории со счетом 6:4, 7:5, 7:6.

В четвертьфинале он спокойно тормознул представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 7:5, 6:0.

В четвертом раунде Синнер, как и ожидалось, спокойно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:1, 6:3, 6:4, а а третьем круге не заметил чеха Иржи Легечку — 6:0, 6:1, 6:2.

В стартовом матче Синнер встречался с Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:3, 7:5. В третьем сете француз вел 4:0 и 5:2, но не воспользовался преимуществом.

Во втором круге Янник выиграл у Ришара Гаске, для которого этот матч стал последним в карьере. Синнер отдал лишь семь геймов 38-летнему французу — 6:3, 6:0, 6:4.

Прогнозы на теннис

Синнер выиграл десять из 11-ти последних матчей. За неделю до мэйджора в Париже он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Это был его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

Победная серия Янника на «Больших шлемах» теперь составляет 20 матчей. В сентябре прошлого года он выиграл US Open, а в начале 2025-го защитил титул на Australian Open.

Алькарас

Карлос тем временем второй год подряд добрался до финала на Ролан Гаррос.

В полуфинале его соперником был Лоренцо Музетти, которому не хватило сил доиграть матч.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Итальянец снялся после двух геймов в четвертом сете — 4:6, 7:6, 6:0, 2:0. Ключевым моментом стал тай-брейк второй партии, после которого Музетти понял, что не сможет поддерживать сумасшедший тем еще несколько часов.

В четвертьфинале действующий чемпион турнира выиграл у Томми Пола. Вопреки ожиданиям, испанец легко разобрался с американским теннисистом — 6:0, 6:1, 6:4.

В четвертом круге у него был непростой матч против Бена Шелтона — 7:6, 6:3, 4:6, 6:4.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, Алькарас отдал одну партию боснийцу Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты получились максимально нервными.

Перед этим ему понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Алькараса теперь составляет 12 матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 22 матча — и на этом отрезке у него 21 победа и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом финале — и на Алькараса, и на Синнера можно поставить за 1.93.

Прогноз: Карлос на данный момент, по сути, единственный, кто способен обыграть Янника, который всё чаще напоминает непробиваемую бетонную стену.

Дело в том, что Алькарас выиграл пять предыдущих матчей против Синнера. За неделю до Ролан Гаррос испанец одержал победу над итальянцем в финале «Мастерса» в Риме — 7:6, 6:1. Кроме того, на этом отрезке Алькарас обыграл Синнера в полуфинале Ролан Гаррос-2024 — тогда им понадобился пятый сет.

Несмотря на столь серьезные факты, считаем, что в предстоящем матче будет три сета, а победу одержит — Синнер.

Синнер добился внушительного прогресса с тех пор, как проиграл Алькарасу в финале домашнего «тысячника» в Риме, который был его первым турниром после дисквалификации, что тоже важно учитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в трех сетах за 5.00.

Скорее всего, в первой партии Алькарас окажется под серьезным прессом и будет думать о том, как противостоять опаснейшим ударам соперника с задней линии. О чем тут говорить, если Карлосу было невероятно сложно даже в первом сете матча против Музетти.

Ставка: победа Синнера в первом сете с форой по геймам (-2,5) за 3.96.