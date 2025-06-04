Хюслер — Виртанен. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Швейцарец Марк-Андреа Хюслер сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хюслер — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хюслер

В первом раунде Марк-Андреа одержал победу над французом Арольдом Майо — 7:6, 6:4.

Швейцарский теннисист прервал серию из четырех поражений.

Хюслер в целом слабо провел грунтовую серию турниров. Исключением стал лишь «челленджер» в Мехико, на котором он дошел до полуфинала.

Лучшим результатом Хюслера в этом году пока остается победа на «челленджере» в мексиканском Морелосе.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Хюслер провел на траве всего лишь семь матчей — одержал четыре победы (все на уровне квалификации) и потерпел три поражения.

Виртанен

Отто в стартовом матче выиграл у австралийца Александра Вукича — 7:6, 6:3.

У финского теннисиста на данный момент отрицательный баланс — девять побед и 16 поражений.

В этом году Виртанен до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.

При этом в 2025-м он еще ни разу не проходил дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.14, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: оба теннисиста хорошо провели свои матчи в первом круге, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной.

Правда, стоит также обратить внимание, что в прошлом году Хюслер обыграл Виртанена и на харде, и на грунте, и на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.33.