Хюслер — Виртанен. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

Хюслер
В первом раунде Марк-Андреа одержал победу над французом Арольдом Майо — 7:6, 6:4.
Швейцарский теннисист прервал серию из четырех поражений.
Хюслер в целом слабо провел грунтовую серию турниров. Исключением стал лишь «челленджер» в Мехико, на котором он дошел до полуфинала.
Лучшим результатом Хюслера в этом году пока остается победа на «челленджере» в мексиканском Морелосе.
В прошлом году Хюслер провел на траве всего лишь семь матчей — одержал четыре победы (все на уровне квалификации) и потерпел три поражения.
Виртанен
Отто в стартовом матче выиграл у австралийца Александра Вукича — 7:6, 6:3.
У финского теннисиста на данный момент отрицательный баланс — девять побед и 16 поражений.
В этом году Виртанен до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.
При этом в 2025-м он еще ни разу не проходил дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.14, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: оба теннисиста хорошо провели свои матчи в первом круге, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной.
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Правда, стоит также обратить внимание, что в прошлом году Хюслер обыграл Виртанена и на харде, и на грунте, и на траве.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.33.