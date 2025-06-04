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    Хюслер продлит серию побед над Виртаненом?

    Хюслер — Виртанен. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Бирмингеме 4 июня 2025 года

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    Марк-Андреа Хюслер
    Швейцарец Марк-Андреа Хюслер сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хюслер — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хюслер

    В первом раунде Марк-Андреа одержал победу над французом Арольдом Майо — 7:6, 6:4.

    Швейцарский теннисист прервал серию из четырех поражений.

    Хюслер в целом слабо провел грунтовую серию турниров. Исключением стал лишь «челленджер» в Мехико, на котором он дошел до полуфинала.

    Лучшим результатом Хюслера в этом году пока остается победа на «челленджере» в мексиканском Морелосе.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Хюслер провел на траве всего лишь семь матчей — одержал четыре победы (все на уровне квалификации) и потерпел три поражения.

    Виртанен

    Отто в стартовом матче выиграл у австралийца Александра Вукича — 7:6, 6:3.

    У финского теннисиста на данный момент отрицательный баланс — девять побед и 16 поражений.

    В этом году Виртанен до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки.

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    При этом в 2025-м он еще ни разу не проходил дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.14, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: оба теннисиста хорошо провели свои матчи в первом круге, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной.

    Правда, стоит также обратить внимание, что в прошлом году Хюслер обыграл Виртанена и на харде, и на грунте, и на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хюслер — Виртанен?

    Матч Хюслер — Виртанен состоится 04 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хюслер — Виртанен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хюслер — Виртанен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.33.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хюслер — Виртанен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хюслер — Виртанен?

    Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.14, победу Виртанена букмекеры предлагают за 1.67.

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