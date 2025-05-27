Макдональд — Джокович. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

Серб Новак Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Макдональд

Маккензи ранее этой весной провел на грунте лишь четыре матча.

В начале апреля американский теннисист обыграл Даниэля Галана на старте домашнего турнира в Хьюстоне. Дальше было поражение от Брэндона Накашимы.

Вскоре после этого Макдональд не смог пройти квалификацию в Мюнхене, проиграв 17-летнему немцу Диего Дедуре-Паломеро.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На «Мастерсе» в Мадриде Макдональд не смог завершить матча первого раунда квалификации против швейцарца Жерома Кима. Интересно, что он снялся при счете 6:4, 2:0 в свою пользу.

В прошлом году и в 2023-м Маккензи проиграл в первом круге французкого мэйджора.

Джокович

Новак на неделе перед французским мэйджором стал победителем турнира ATP 250 в Женеве.

Сербский теннисист наконец-то выиграл 100-й титул в карьере. Возможно, он мечтал добраться до этой отметки на более крупном турнире, но зато сейчас можно с уверенностью сказать о том, что ему удалось подготовиться к Ролан Гаррос. После провальных выступлений в Монте-Карло и Мадриде это действительно прорыв.

В решающем матче, который продолжался чуть больше трех часов, Джокович выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6, 7:6.

В остальных раундах 38-летний Джокович обыграл Мартона Фучовича, Маттео Арнальди и Кэмерона Норри.

В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: с учетом того, как Новак играл в Женеве, сейчас логично предположить, что у него не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 2.13.