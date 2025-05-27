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    Сможет ли Джокович разгромить Макдональда?

    Макдональд — Джокович. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Ролан Гаррос 27 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Джокович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 27 Мая 2025 года

    Маккензи Макдональд

  • США
    •  Маккензи Макдональд 12:00 Новак Джокович

    Новак Джокович

  • Сербия
    •

    Макдональд

    Маккензи ранее этой весной провел на грунте лишь четыре матча.

    В начале апреля американский теннисист обыграл Даниэля Галана на старте домашнего турнира в Хьюстоне. Дальше было поражение от Брэндона Накашимы.

    Вскоре после этого Макдональд не смог пройти квалификацию в Мюнхене, проиграв 17-летнему немцу Диего Дедуре-Паломеро.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На «Мастерсе» в Мадриде Макдональд не смог завершить матча первого раунда квалификации против швейцарца Жерома Кима. Интересно, что он снялся при счете 6:4, 2:0 в свою пользу.

    В прошлом году и в 2023-м Маккензи проиграл в первом круге французкого мэйджора.

    Джокович

    Новак на неделе перед французским мэйджором стал победителем турнира ATP 250 в Женеве. 

    Сербский теннисист наконец-то выиграл 100-й титул в карьере. Возможно, он мечтал добраться до этой отметки на более крупном турнире, но зато сейчас можно с уверенностью сказать о том, что ему удалось подготовиться к Ролан Гаррос. После провальных выступлений в Монте-Карло и Мадриде это действительно прорыв.

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    • В решающем матче, который продолжался чуть больше трех часов, Джокович выиграл у поляка Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6, 7:6.

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    В остальных раундах 38-летний Джокович обыграл Мартона Фучовича, Маттео Арнальди и Кэмерона Норри.

    В прошлом году Джокович прошел в Париже четыре раунда, после чего не смог выйти на матч 1/4 финала из-за травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

    Прогноз: с учетом того, как Новак играл в Женеве, сейчас логично предположить, что у него не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Макдональд — Джокович?

    Матч Макдональд — Джокович состоится 27 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Макдональд — Джокович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоковича с форой по геймам (-10,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Макдональд — Джокович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоковича с форой по геймам (-10,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Макдональд — Джокович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Макдональд — Джокович?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае всё настолько очевидно, что букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

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    Макдональд — Джокович: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 27.05.202512:00. Сможет ли Джокович разгромить Макдональда?
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