Руусувуори — Ким. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Эмил Руусувуори из Финляндии сыграет против Жерома Кима из Швейцарии во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Ким, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руусувуори

Эмилу Руусувуори прервал четырёхматчевую проигрышную серию, финский спортсмен стартовал на грунтовом покрытии с победы.

В первом раунде соревнований Руусувуори переиграл хорвата Луку Микрута (6:4, 3:6, 6:3). На корте игроки провели 2 часа и 1 минуту.

Эмил Руусувуори выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

Прогнозы на теннис

В рейтинге ATP занимает 235 место Эмил Руусувуори.

Ким

Жером Ким одержал досрочную победу в первом раунде загребского Челленджера. Соперник швейцарца Бейбиб Жукаев завершил поединок на отказе (6:2, 4:0).

Поединок прошёл 47 минут, за это время вполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Швейцарцу удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее Ким проиграл португальцу Фарию в Риме и чилийцу Барриосу в Маутхаузене.

Жером Ким занимает 127 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кима в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: Ким хорошо играет на подаче, практически 50% подач швейцарца завершаются успешно. Швейцарец вполне может выбить финского визави из турнира.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.94.