ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба Карло АнчелоттиПоследняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026 Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Пройдёт ли швейцарец в следующий раунд?

    Руусувуори — Ким. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Руусувуори — Ким
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жером Ким
    Эмил Руусувуори из Финляндии сыграет против Жерома Кима из Швейцарии во втором круге турнира в Загребе. Матч пройдёт 14 мая, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Руусувуори — Ким, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Руусувуори

    Эмилу Руусувуори прервал четырёхматчевую проигрышную серию, финский спортсмен стартовал на грунтовом покрытии с победы.

    В первом раунде соревнований Руусувуори переиграл хорвата Луку Микрута (6:4, 3:6, 6:3). На корте игроки провели 2 часа и 1 минуту.

    Эмил Руусувуори выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге ATP занимает 235 место Эмил Руусувуори.

    Ким

    Жером Ким одержал досрочную победу в первом раунде загребского Челленджера. Соперник швейцарца Бейбиб Жукаев завершил поединок на отказе (6:2, 4:0).

    Поединок прошёл 47 минут, за это время вполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

    Швейцарцу удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее Ким проиграл португальцу Фарию в Риме и чилийцу Барриосу в Маутхаузене.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Жером Ким занимает 127 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кима в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.55.

    Прогноз: Ким хорошо играет на подаче, практически 50% подач швейцарца завершаются успешно. Швейцарец вполне может выбить финского визави из турнира.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Руусувуори — Ким?

    Матч Руусувуори — Ким состоится 14 мая 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Руусувуори — Ким?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Руусувуори — Ким?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Руусувуори — Ким?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Руусувуори — Ким?

    Коэффициенты букмекеров: : На Кима в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нарди — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жаке — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван Аш — Кузманов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гауфф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Актобе — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вильярреал — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руусувуори — Ким: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 14.05.202512:30. Пройдёт ли швейцарец в следующий раунд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры