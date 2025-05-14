Руусувуори — Ким. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Загребе 14 мая 2025 года

Руусувуори
Эмилу Руусувуори прервал четырёхматчевую проигрышную серию, финский спортсмен стартовал на грунтовом покрытии с победы.
В первом раунде соревнований Руусувуори переиграл хорвата Луку Микрута (6:4, 3:6, 6:3). На корте игроки провели 2 часа и 1 минуту.
Эмил Руусувуори выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.
В рейтинге ATP занимает 235 место Эмил Руусувуори.
Ким
Жером Ким одержал досрочную победу в первом раунде загребского Челленджера. Соперник швейцарца Бейбиб Жукаев завершил поединок на отказе (6:2, 4:0).
Поединок прошёл 47 минут, за это время вполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Швейцарцу удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее Ким проиграл португальцу Фарию в Риме и чилийцу Барриосу в Маутхаузене.
Жером Ким занимает 127 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кима в этом матче можно поставить за 1.48, на победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: Ким хорошо играет на подаче, практически 50% подач швейцарца завершаются успешно. Швейцарец вполне может выбить финского визави из турнира.
- 2.30Жаке — Прижмич: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.90Ван Аш — Кузманов: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- 1.93Кукушкин — Котов: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.94.