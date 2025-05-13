ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«К динамовским стандартам "Спартак" оказался не готов». Точилин — о матчах 28-го тура РПЛ и осечке «Краснодара» Кевин де БрейнеТрансферный дайджест. 5 — 12 мая Сборная Швейцарии неожиданно победила СШАЧМ 2025. Швейцария разбила США, Австрия дожала Словакию, Швеция победила Финляндию
    Все новости спорта

    Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Бордо?

    Вавринка — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 13 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Вавринка — Харрис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против британца Билли Харриса в первом круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Как и в Мадриде, на «Мастерсе» в Риме Стэн тоже не получил wild card, поэтому вместо участия в квалификации крупного турнира он снова решил сыграть на «челленджере».

    В начале мая швейцарец дошел до финала на турнире такого же уровня в Экс-ан-Провансе.

    На французском «челленджере» в Вавринка выиграл у Юго Бланше, Алексея Попырина, Нишеша Басаваредди и Борны Гойо, после чего уступил в решающем матче Борне Чоричу (7:6, 3:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    В этом году 40-летний Вавринка провел в текущем сезоне 18 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и десять поражений.

    Харрис

    Билли тем временем безуспешно пытался пройти квалификацию на римском «Мастерсе», проиграв в первом раунде чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

  • Рууд впервые выиграл «Мастерс», Соболенко — трехкратная чемпионка Мадрида, а Дрейпер ворвался в топ-5
  • В Мадриде завершились еще два крупных турнира
  • 04/05/2025

    • Перед этим британский теннисист уступил колумбийцу Даниэлю Галану (2:6, 2:6) на старте «челленджера» в Экс-ан-Провансе.

    На «Мастерсе» в Мадриде Харрис проиграл на старте квалификации американцу Итану Куинну.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Еще на трех грунтовых турнирах — на «челленджерах» в Менорке и Мадриде и на «пятисотнике» в Мюнхене — Харрис не прошел первый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Харриса букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: рискнем предположить, что у Стэна не будет серьезных проблем в матче против соперника, которому явно некомфортно на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов меньше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вавринка — Харрис?

    Матч Вавринка — Харрис состоится 13 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вавринка — Харрис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Вавринки + тотал геймов меньше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вавринка — Харрис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Вавринки + тотал геймов меньше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вавринка — Харрис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вавринка — Харрис?

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Харриса букмекеры предлагают за 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Хачанов — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дрейпер — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андреева — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хуркач — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Паолини — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Музетти — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шевченко — Гренье
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Cиннер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пол — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вальядолид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джиганте — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Стернс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вавринка — Харрис: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 13.05.202521:00. Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Бордо?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры