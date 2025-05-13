Вавринка — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бордо 13 мая 2025 года

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против британца Билли Харриса в первом круге «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Харрис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вавринка

Как и в Мадриде, на «Мастерсе» в Риме Стэн тоже не получил wild card, поэтому вместо участия в квалификации крупного турнира он снова решил сыграть на «челленджере».

В начале мая швейцарец дошел до финала на турнире такого же уровня в Экс-ан-Провансе.

На французском «челленджере» в Вавринка выиграл у Юго Бланше, Алексея Попырина, Нишеша Басаваредди и Борны Гойо, после чего уступил в решающем матче Борне Чоричу (7:6, 3:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

В этом году 40-летний Вавринка провел в текущем сезоне 18 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и десять поражений.

Харрис

Билли тем временем безуспешно пытался пройти квалификацию на римском «Мастерсе», проиграв в первом раунде чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

Перед этим британский теннисист уступил колумбийцу Даниэлю Галану (2:6, 2:6) на старте «челленджера» в Экс-ан-Провансе.

На «Мастерсе» в Мадриде Харрис проиграл на старте квалификации американцу Итану Куинну.

Еще на трех грунтовых турнирах — на «челленджерах» в Менорке и Мадриде и на «пятисотнике» в Мюнхене — Харрис не прошел первый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Харриса букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: рискнем предположить, что у Стэна не будет серьезных проблем в матче против соперника, которому явно некомфортно на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов меньше 23,5 за 1.92.