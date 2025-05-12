Берреттини — Рууд. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео в стартовом матче одержал победу над британцем Джейкобом Фирнли.

Итальянцу хватило двух сетов, однако эту встречу сложно назвать простой, достаточно взглянуть на счет — 6:4, 7:6.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Берреттини не смог завершить матч третьего круга против Джека Дрейпера, снявшись после первого сета, который получился максимально напряженным.

Теперь уже понятно, что это была мера предосторожности, в противном случае он просто не поехал бы на домашний «тысячник».

Прогнозы на теннис

Этой весной Берреттини сыграл пока лишь на двух грунтовых турнирах. В начале апреля он дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Саши Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.

Рууд

Каспер в первом матче на этой неделе выиграл у Александра Бублика.

Как и ожидалось, норвежцу было нелегко после недавней победы на «Мастерсе» в Мадриде.

Но победная серия Рууда теперь составляет семь матчей.

На «тысячнике» в столице Испании Рууд выиграл у Артура Риндеркнеша, Себастьяна Корды, Тейлора Фрица, Даниила Медведева, Франсиско Серундоло и Джека Дрейпера.

Также стоит обратить внимание, что после 2019 года Рууд трижды доходил до полуфинала на турнире в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.43, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Скорее всего, итальянец и норвежец проведут как минимум два максимально напряженных сета. При этом победа Берреттини не станет большим сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.02.