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    Берреттини тормознет Рууда на римском грунте?

    Берреттини — Рууд. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Рууд
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2025 года

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •  Маттео Берреттини 12:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Берреттини

    Маттео в стартовом матче одержал победу над британцем Джейкобом Фирнли.

    Итальянцу хватило двух сетов, однако эту встречу сложно назвать простой, достаточно взглянуть на счет — 6:4, 7:6.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Берреттини не смог завершить матч третьего круга против Джека Дрейпера, снявшись после первого сета, который получился максимально напряженным.

    Теперь уже понятно, что это была мера предосторожности, в противном случае он просто не поехал бы на домашний «тысячник».

    Прогнозы на теннис

    Этой весной Берреттини сыграл пока лишь на двух грунтовых турнирах. В начале апреля он дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Саши Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.

    Рууд

    Каспер в первом матче на этой неделе выиграл у Александра Бублика.

    Как и ожидалось, норвежцу было нелегко после недавней победы на «Мастерсе» в Мадриде.

    Но победная серия Рууда теперь составляет семь матчей.

    На «тысячнике» в столице Испании Рууд выиграл у Артура Риндеркнеша, Себастьяна Корды, Тейлора Фрица, Даниила Медведева, Франсиско Серундоло и Джека Дрейпера.

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    Также стоит обратить внимание, что после 2019 года Рууд трижды доходил до полуфинала на турнире в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.43, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Скорее всего, итальянец и норвежец проведут как минимум два максимально напряженных сета. При этом победа Берреттини не станет большим сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Берреттини — Рууд?

    Матч Берреттини — Рууд состоится 12 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Берреттини — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Берреттини — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Берреттини — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Берреттини — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.43, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.56.

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    Берреттини — Рууд: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 12.05.202512:00. Берреттини тормознет Рууда на римском грунте?
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