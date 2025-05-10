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    Паолини вырвет победу у соперницы?

    Паолини — Жабер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Жабер
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    Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Жабер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Паолини

    Итальянка Жасмин Паолини стартовала с победы на римских кортах, выиграв во втором круге у Лулу Сан из Новой Зеландии (6:4, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 31 минуту.

    В этой встрече теннисистка из Италии допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Сезон на грунте для Паолини стартовал в Штутгарте, где итальянка добралась до полуфинала и уступила лишь первой ракетке Арине Соболенко из Беларуси. Было и менее удачное выступление на «тысячнике» в Мадриде. Дальше третьего круга Паолини не пустила гречанка Саккари.

    Прогнозы на теннис

    Жасмин Паолини входит в топ-5 WTA.

    Жабер

    Онс Жабер на корте в Риме ещё не провел ни одной встречи, дело в том, что теннисистка из Туниса получила прямую путевку во второй раунд итальянского «тысячника».

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    • На этой стадии Жабер должна была сыграть против Петры Квитовой, однако 35-летняя теннисистка из Чехии не вышла на корт. Таким образом Жабер вышла в третий круг соревнований.

    Сезон на грунте для Жабер стартовал ещё в Мадриде, однако в первой же своей игре Онс уступила японке Моюке Учижиме (6:4, 3:6, 4:6).

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    На данный момент Онс Жабер занимает 36 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Паолини в этом матче можно поставить за 1.50, Жабер букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Жасмин Паолини в последних матчах на грунтовых кортах выступает удачно, доходила до полуфинала, давала бой ведущим теннисисткам. Ставим на победу итальянки в матче против Жабер.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Паолини — Жабер?

    Матч Паолини — Жабер состоится 10 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Паолини — Жабер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Паолини — Жабер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Паолини — Жабер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Паолини — Жабер?

    Коэффициенты букмекеров: : На Паолини в этом матче можно поставить за 1.50, Жабер букмекеры предлагают за 2.60.

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