Марожан — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марожан

Фабиан этой весной провел на грунте восемь матчей. На этом отрезке у него пять побед и три поражения.

В середине апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала в Мюнхене.

На немецком «пятисотнике» Марожан уступил в 1/2-й Саше Звереву. Перед этим он обыграл француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.

В Монте-Карло Марожан прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Гаэлю Монфису (6:4, 1:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Мадриде Марожан тоже не прошел первый круг — уступил итальянцу Флавио Коболли.

Фонсека

Вопреки ожиданиям, Жоао не лучшим образом начал весеннюю серию турниров на грунте.

На «Мастерсе» в Мадриде бразилец после уверенной победы над датчанином Элмером Мёллером проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7).

Но больше всего удивило поражение 18-летнего теннисиста от нидерландца Йеспера де Йонга на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

Правда, также не стоит забывать, что в феврале Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.77, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: несмотря на свои способности, 18-летнему бразильцу пока сложно стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. Марожан все-таки не самый простой соперник.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.