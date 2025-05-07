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    Фонсека проиграет на старте римского «Мастерса»?

    Марожан — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Марожан

    Фабиан этой весной провел на грунте восемь матчей. На этом отрезке у него пять побед и три поражения.

    В середине апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала в Мюнхене.

    На немецком «пятисотнике» Марожан уступил в 1/2-й Саше Звереву. Перед этим он обыграл француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.

    В Монте-Карло Марожан прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Гаэлю Монфису (6:4, 1:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Мадриде Марожан тоже не прошел первый круг — уступил итальянцу Флавио Коболли.

    Фонсека

    Вопреки ожиданиям, Жоао не лучшим образом начал весеннюю серию турниров на грунте.

    На «Мастерсе» в Мадриде бразилец после уверенной победы над датчанином Элмером Мёллером проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7).

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    • Но больше всего удивило поражение 18-летнего теннисиста от нидерландца Йеспера де Йонга на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

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    Правда, также не стоит забывать, что в феврале Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.77, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: несмотря на свои способности, 18-летнему бразильцу пока сложно стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. Марожан все-таки не самый простой соперник.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марожан — Фонсека?

    Матч Марожан — Фонсека состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марожан — Фонсека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марожан — Фонсека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марожан — Фонсека?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марожан — Фонсека?

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.77, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.44.

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