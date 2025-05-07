Марожан — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Марожан
Фабиан этой весной провел на грунте восемь матчей. На этом отрезке у него пять побед и три поражения.
В середине апреля венгерский теннисист дошел до полуфинала в Мюнхене.
На немецком «пятисотнике» Марожан уступил в 1/2-й Саше Звереву. Перед этим он обыграл француза Юго Эмбера и бельгийца Зизу Бергса.
В Монте-Карло Марожан прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Гаэлю Монфису (6:4, 1:6, 1:6).
На «тысячнике» в Мадриде Марожан тоже не прошел первый круг — уступил итальянцу Флавио Коболли.
Фонсека
Вопреки ожиданиям, Жоао не лучшим образом начал весеннюю серию турниров на грунте.
На «Мастерсе» в Мадриде бразилец после уверенной победы над датчанином Элмером Мёллером проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7).
Но больше всего удивило поражение 18-летнего теннисиста от нидерландца Йеспера де Йонга на старте «челленджера» в португальском Эшториле.
Правда, также не стоит забывать, что в феврале Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.77, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: несмотря на свои способности, 18-летнему бразильцу пока сложно стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что в предстоящем матче у него тоже будут проблемы. Марожан все-таки не самый простой соперник.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.