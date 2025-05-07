Бублик — Сафиуллин. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

На прошлой неделе Саша дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде.

Представитель Казахстана повторил прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании, благодаря чему остался в топ-80.

Главным сюрпризом стала победа Бублика над Андреем Рублевым в третьем круге — 6:4, 0:6, 6:4.

В остальных раундах Бублик обыграл американца Алекса Микельсена и австралийца Алексея Попырина.

Прогнозы на теннис

В Мадриде Бублик впервые в этом сезоне выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Сафиуллин

Роман на мадридском «Мастерсе» не прошел даже первый круг, сразу проиграв французу Артуру Риндеркнешу.

В текущем сезоне российский теннисист до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

В марте Сафиуллин прошел раунд в Индиан-Уэллс и добрался до третьего круга на «тысячнике» в Майами.

В середине апреля Сафиуллин остановился в шаге от финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: Бублик явно настроен как можно скорее вернуться в топ-50, о чем свидетельствует серьезный настрой в недавних матчах на самом нелюбимом для него покрытии. Скорее всего, Сафиуллин проиграет представителю Казахстана.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 2.00.