Бублик — Сафиуллин. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

Бублик
На прошлой неделе Саша дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде.
Представитель Казахстана повторил прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании, благодаря чему остался в топ-80.
Главным сюрпризом стала победа Бублика над Андреем Рублевым в третьем круге — 6:4, 0:6, 6:4.
В остальных раундах Бублик обыграл американца Алекса Микельсена и австралийца Алексея Попырина.
В Мадриде Бублик впервые в этом сезоне выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Сафиуллин
Роман на мадридском «Мастерсе» не прошел даже первый круг, сразу проиграв французу Артуру Риндеркнешу.
В текущем сезоне российский теннисист до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.
В марте Сафиуллин прошел раунд в Индиан-Уэллс и добрался до третьего круга на «тысячнике» в Майами.
В середине апреля Сафиуллин остановился в шаге от финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: Бублик явно настроен как можно скорее вернуться в топ-50, о чем свидетельствует серьезный настрой в недавних матчах на самом нелюбимом для него покрытии. Скорее всего, Сафиуллин проиграет представителю Казахстана.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 2.00.