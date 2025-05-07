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    Сможет ли Сафиуллин обыграть Бублика?

    Бублик — Сафиуллин. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Риме 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 7 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    На прошлой неделе Саша дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде.

    Представитель Казахстана повторил прошлогодний результат на «тысячнике» в столице Испании, благодаря чему остался в топ-80.

    Главным сюрпризом стала победа Бублика над Андреем Рублевым в третьем круге — 6:4, 0:6, 6:4.

    В остальных раундах Бублик обыграл американца Алекса Микельсена и австралийца Алексея Попырина.

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде Бублик впервые в этом сезоне выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Сафиуллин

    Роман на мадридском «Мастерсе» не прошел даже первый круг, сразу проиграв французу Артуру Риндеркнешу.

    В текущем сезоне российский теннисист до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    В марте Сафиуллин прошел раунд в Индиан-Уэллс и добрался до третьего круга на «тысячнике» в Майами.

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    В середине апреля Сафиуллин остановился в шаге от финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: Бублик явно настроен как можно скорее вернуться в топ-50, о чем свидетельствует серьезный настрой в недавних матчах на самом нелюбимом для него покрытии. Скорее всего, Сафиуллин проиграет представителю Казахстана.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Сафиуллин?

    Матч Бублик — Сафиуллин состоится 07 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Сафиуллин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бублика с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Сафиуллин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бублика с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Сафиуллин?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Сафиуллин?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.80, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.01.

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